Logitech vient de dévoiler son Powerplay, un tapis qui permet de recharger en permanence sa souris sans fil. Après quatre ans de recherche, la société suisse dévoile cette nouvelle technologie, ainsi que deux souris compatibles.

Vous êtes en train de jouer sur votre ordinateur, et là, c’est le drame : votre souris sans fil ne fonctionne plus. La partie est perdue, et vous vous ne pouvez plus vous en prendre qu’à la faible qualité de la batterie de votre périphérique.

Cette mésaventure ne sera peut-être bientôt plus qu’un lointain souvenir. C’est en tout cas ce que semble annoncer Logitech avec sa nouvelle technologie baptisée Powerplay : un tapis permettant de recharger en permanence une souris (compatible), dès lors qu’elle est posée dessus.

Comme le mentionne The Verge, la mise au point de cette technologie a demandé quatre ans de recherche à Logitech puisque le Powerplay ne fonctionne pas selon le système Qi — développé par le Wireless Power Consortium pour standardiser la transmission d’énergie sans fil.

En mouvement, la souris reste en charge

En effet, Logitech indique qu’il n’était pas possible de couvrir toute la surface du tapis avec ce système. Or, le but poursuivi par la marque était bien de permettre la charge du périphérique, quelle que soit sa position sur le tapis et la façon dont elle se déplace.

Logitech a annoncé la sortie de deux souris compatibles avec ce tapis, la G703 et la G903. Elles seront respectivement vendues au prix de 99,99 $ et 149,99 $. Le Powerplay sera commercialisé à partir du mois d’août 2017, et vendu au prix de 99,99 $.

