Hulu dépasse Netflix au titre des honneurs aux Emmy : Handmaid's Tale, série dramatique de la « petite » plateforme américaine ressort acclamée de la cérémonie. De leurs côtés, Donald Glover et Lena Waithe jouent aux pionniers en remportant, respectivement, les premiers « meilleure réalisation » et « meilleur scénario » pour des afro-Américains à la télévision.

Le coup de théâtre de ces Emmy Awards, que l’on oubliera rapidement, est la présence, cynique, de Sean Spicer — ancien porte-parole de la Maison-Blanche — aux côtés du gratin du petit écran américain. Jamais avare en ironie, le cirque du show-business a laissé s’exprimer le colporteur de fake news aux côtés du sniper Colbert.

What pariah ? Sean Spicer getting mobbed in #Emmys lobby. Posing for pics, drinking beer, soaking up all attention after onstage appearance pic.twitter.com/WqJpaRtAvK — Chris Gardner (@chrissgardner) September 18, 2017

L’autre retournement dramatique de cette cuvée 2017, qui restera lui dans les annales, est les honneurs reçus par la plateforme Hulu et son Handmaid’s Tale. Au nez de Netflix et ses 91 nominations, le petit et discret concurrent du géant a raflé les premiers grands prix pour une plateforme.

Hulu, première plateforme à recevoir les honneurs

C’est une première de la télévision américaine que Netflix attendait et espérait : la meilleure série dramatique a finalement été remportée par un acteur du numérique… mais ce fut Hulu. Handmaid’s Tale a en outre rapporté à l’entreprise une statuette au nom de la brillante Elisabeth Moss, meilleure actrice dans une série dramatique. Le meilleur second rôle féminin est aussi revenu à la série dystopique, pour Ann Dowd, tout comme la meilleure réalisation et le meilleur scénario pour, respectivement, Reed Morano, réalisatrice du pilote et Bruce Miller, scénariste du même épisode.

Netflix ne pourra se consoler qu’avec le meilleur second rôle masculin pour John Lithgow et sa performance exceptionnelle en Churchill dans The Crown dans la catégorie dramatique. Enfin la statuette du meilleur acteur masculin pour cette catégorie est revenue à Sterling K. Brown, Randall Peason dans la saga This Is Us de NBC.

Les comédies confortent Veep et priment des Afro-Américains

Le palmarès des comédies témoigne d’une étonnante stabilité, mais fait également la part belle aux « premières fois ». Comme le veut la tradition, le grattant Veep de HBO repart avec des statuettes : meilleure série comique et, véritable record, Julia-Louis Dreyfus remporte son sixième award consécutif en tant que meilleure actrice comique. Une première dans l’histoire de la télévision américaine.

Donald Glover remporte à la fois le prix du meilleur acteur comique et de la meilleure réalisation pour Atlanta de FX. L’Afro-Américain marque également une première en recevant ce titre qu’aucun autre afro n’avait gagné en presque 70 ans d’Emmy Awards.

Une autre première fois a été vécue par Lena Waithe, jeune afro-Américaine, remportant avec son comparse Aziz Ansari le meilleur scénario comique pour Master of None de Netflix, là où aucune femme noire n’avait triomphé jusque-là. Pour les seconds rôles de cette catégorie, nous retrouvons Alec Baldwin pour son rôle de Donald Trump dans le SNL de NBC, une statuette que le comique a dédiée au président en fonction — nominé toujours malheureux avec sa téléréalité The Apprentice. Kate McKinnon a également remporté un meilleur second rôle comique pour le talk show.

Enfin, la très cinématographique production de HBO, Big Little Lies est repartie avec un prix mérité de la meilleure minisérie, le prix de la meilleure actrice de cette catégorie pour Nicole Kidman, du meilleur second rôle masculin et féminin pour Alexander Skarsgård et Laura Dern, et finalement, de la meilleure réalisation pour le cinéaste Jean-Marc Vallée.

Notons enfin que Black Mirror, de Netflix, a remporté le meilleur scénario pour le gracieux épisode San Junipero, ainsi que le prix du meilleur téléfilm.

Côté chaînes françaises, c’est bien OCS, le bouquet d’Orange, qui peut se féliciter d’avoir eu le nez creux en réunissant 17 statuettes avec les séries achetées en 2017. On compte parmi celles-ci, Handmaid’s Tale, Big Little Lies, Atlanta ou encore Veep.