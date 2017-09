Après le cultissime MGS 2, la Shield TV de Nvidia s'offre un nouveau titre de qualité avec Spec Ops : The Line, le jeu de tir à la troisième personne de 2K Games, sorti à l'origine sur PS3, Xbox 360 et PC.

Le catalogue de jeux disponibles sur la Shield TV de Nvidia devient de plus en plus intéressant.

Après l’arrivée d’un des meilleurs jeux de PlayStation 2, avec Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty, voici que la box multimédia accueille un autre TPS, mais issu de la génération de consoles suivante cette fois-ci : Spec Ops : The Line.

Le jeu développé par Yager Development et édité par 2K Games vient donc enrichir le catalogue de la Shield. Contrairement aux classiques et romancés Call of Duty ou Battlefield, l’histoire de Spec Ops vous plonge dans la dure réalité de la guerre, en suivant une équipe de soldats, la Delta Force, déployée dans une ville de Dubaï en ruines à la suite de massives tempêtes de sable. Un jeu de guerre travaillant son ambiance et son atmosphère de manière particulière et originale, livrant quelques moments assez intenses.

Le titre vient ainsi enrichir l’offre de jeux 2K Games sur le service de streaming GeForce NOW. Celui-ci propose, contre un abonnement de 9 € 99 par mois, l’accès à une multitude de jeux, comme le premier Bioshock en version Remastered ou le premier Borderlands — pour ce qui est des jeux édités par 2K — mais aussi Deus Ex : Human Revolution ou encore Tomb Raider.

Petit à petit, la Shield TV de Nvidia s’impose comme une véritable plateforme de jeux, réutilisant le catalogue riche des consoles qui l’ont précédé.