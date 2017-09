Personne n'en a parlé mais, pourtant la Shield TV a ajouté à son catalogue un certain Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty HD. Un monument.

Les initiés savent ô combien la saga Metal Gear Solid a marqué la sphère vidéoludique, même si le mariage entre Konami et Hideo Kojima, le père de la franchise, s’est terminé dans la douleur. Sur PlayStation, les joueurs n’oublieront jamais le premier MGS, une claque à l’époque de sa sortie.

Le jeu d’infiltration misait sur une réalisation d’orfèvre, un casting de personnages charismatiques, une écriture en remontrant aux meilleurs films d’espionnage et des moments d’anthologie. Sa suite, prénommée Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty et d’abord lancée sur PlayStation 2, reprenait ses ingrédients pour les transcender. Et figurez-vous qu’elle s’est faufilée, en catimini, jusqu’à la Nvidia Shield TV (le 21 août dernier).

MGS sur SHIELD

Autrement dit, la Nvidia Shield TV s’est offert une petite pépite à découvrir pour ceux qui l’auraient loupée. Il s’agit bien évidemment de la version HD, limitée à la résolution 720p mais s’appuyant tout de même sur un framerate confortable car fixé à 60 fps. Une optimisation exclusive indique le Google Play, qui le vend 12,99 euros. Un prix cadeau vu le chef d’œuvre. Prévoyez 4 Go d’espace libre pour en profiter

On s’étonnera quand même de voir Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty débarquer sur la plateforme de Nvidia alors que le premier opus ne l’a pas fait avant lui et qu’il doit, dès lors, bien se sentir seul dans le catalogue de la console. On s’étonnera aussi de l’absence d’une communication poussée de la part de Konami au regard du monument dont on parle (encore inédit sur PC par exemple).