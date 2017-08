Valve a lâché quelques chiffres sur sa plateforme Steam. Et ils donnent bien évidemment le tournis.

Steam rime avec gros chiffres. C’est un fait installé dans la mémoire collective. Depuis son lancement, la plateforme de Valve met absolument tout le monde d’accord en étant notamment devenue la meilleure amie des joueurs PC. Durant une conférence organisée dans le cadre du Casual Connect de Seattle (via GeekWire), le géant américain a voulu partager quelques statistiques ronflantes mettant en exergue ce succès.

Par exemple, saviez-vous que, chaque jour, le pic de joueurs connectés en même temps atteint les 14 millions d’utilisateurs en moyenne ? Il paraît que personne ne vous entendra crier dans l’espace, c’est moins vrai sur Steam…

Grosses statistiques

Cette performance est d’autant plus impressionnante qu’il y a une vraie progression dans ce domaine depuis 2015. Il y a deux ans, le pic journalier n’était que de 8,4 millions de joueurs. Autant dire qu’il a quasiment doublé en l’espace de 24 mois. On ne manquera pas d’ajouter que Steam revendique 67 millions de joueurs actifs chaque mois et 33 millions chaque jour. L’indice de popularité n’est pas en reste : depuis janvier 2016, 27 millions de nouveaux acheteurs se sont signalés (1,5 million par mois). « Il y a beaucoup d’utilisateurs qui viennent sur Steam chaque jour », indique Tom Giardino, qui travaille au département marketing de Valve. On pourrait difficilement affirmer mieux.

L’intéressé met en avant la diversité et l’adaptabilité de l’offre pour expliquer l’incroyable succès de Steam. « Quand vous lancez un jeu sur Steam, vous êtes moins focalisés sur la recherche d’astuces pour faire revenir les joueurs que sur la manière de les satisfaire en s’assurant qu’ils passent du bon temps avec vos jeux ». Une approche très orientée bénéfice client cachant un formidable outil commercial pour les développeurs.

Et tous les leviers de croissance n’ont pas encore été actionnés : en Asie, Steam ne réalise que 17 % de ses ventes alors que le territoire est immense et les joueuses et joueurs nombreux. Le chiffre d’affaires est en progression et on imagine qu’il ne fera que grimper encore, et encore, et encore.