Après les oiseaux légendaires, voici venir les chiens. Raikou, Entei et Suicune, apparus pour la première fois dans les versions Or et Argent, débarquent dans Pokémon Go dès aujourd'hui.

L’été a beau commencer à arriver doucement vers sa fin, Niantic continue d’enrichir son Pokémon Go de nouvelles créatures. Et pas des moindres puisqu’il s’agit des trois chiens légendaires de la région de Johto.

En effet, Raikou, Entei et Suicune, créatures emblématiques des version Or et Argent, ont rejoignent le jeu mobile dès ce mercredi 30 août. Ces monstres légendaires pourront être affrontés et attrapés dans des Raids localisés autour du monde, selon des emplacements amenés à changer tous les mois.

Raikou, Entei et Suicine aux quatre coins du monde

L’électrique Raikou est ainsi disponible sur le continent américain, tandis que l’aquatique Suicune est présent en Asie et dans le Pacifique, et que le bouillant Entei a pris place en Europe et en Afrique. Ils seront disponibles jusqu’au 30 septembre prochain, date à laquelle ils changeront de lieu jusqu’au 31 octobre pour leur ultime déplacement. Comme les oiseaux légendaires de la première génération, ils restent donc capturables pendant une durée limitée.

Outre cet ajout, les Raids EX vont également faire leur apparition pour des tests dans certaines zones avant d’être déployés pour tout le monde. Ce nouveau système apparaitra de manière périodique dans différentes arènes, invitant les dresseurs victorieux à affronter un boss puissant.

À vos smartphone donc, le mois de septembre étant dédié à la capture du majestueux Entei en Europe, en attendant le mois prochain pour l’un de ses deux semblables.