Des fans de Pokémon ont retrouvé le script d’épisodes datant de 2011 et annulé à cause du séisme qui a eu lieu à l’époque.

Depuis son premier épisode en 1997, Pokémon collectionne les épisodes cultes. Il faut dire qu’avec plus de 1 200 épisodes à son actif, la série animée a eu l’occasion à maintes reprises de marquer l’histoire. Mais dans le même temps, certains épisodes passent parfois à la trappe. Ce fut le cas de l’épisode Le soldat virtuel Porygon qui avait causé l’hospitalisation en 1997 de 685 jeunes Japonais pour des troubles épileptiques. Il a été diffusé qu’une seule fois, puis déprogrammé.

C’est aussi le cas des épisodes Team Rocket contre Team Plasma. À la suite du séisme et du tsunami de 2011 au Japon, les deux volets de ce double épisode ont été reportés à une date ultérieure, avant d’être définitivement annulés à cause de la destruction de la ville de Vélocité. Un accident provoqué par l’affrontement entre les deux Teams mais qui n’était pas bienvenu au vu de la tragédie qui touchait le Japon. Le contenu précis de ces épisodes est ensuite tombé aux oubliettes, avant de ressurgir récemment.

Visuel de l’épisode Team Rocket vs Team Plasma // Source : Pokepedia

Sur le forum Bulbagarden, un membre du nom d’ObjectionMan a annoncé avoir appris que quelqu’un avait acheté les scripts de ces épisodes en 2013. Pour obtenir les scripts auprès de cet acheteur, ObjectionMan a levé, avec la communauté Pokémon, 4 000 dollars (soit un peu plus de 3 649 €). Une fois les scripts obtenus, ObjectionMan les a partagés gratuitement en les compilant dans un seul dossier Google Drive visible par tout le monde.

Un script passionnant abandonné il y a 12 ans

Si le contenu est rédigé en japonais, des internautes ont traduit le script en anglais. Cela donne un long document de 37 pages, avec les dialogues de l’épisode dans leur intégralité. Le script nous fait suivre Sasha et son équipe, accompagné de l’officier Jenny et la professeure Keteleeria. Dans ces épisodes, le groupe tombe sur un projet d’excavation dans le désert, dirigé par la Team Rocket. Celle-ci est à la recherche d’un objet appelé Météonite, une sorte de soleil miniature ayant permis au Château Enfoui de rester en activité à une époque où les cendres volcaniques obscurcissaient le ciel.

Mais lorsque que Jessie et James, les mythiques agents de la Team Rocket célèbrent leur succès, des membres de la Team Plasma se mêlent à la fête. Ils sont aussi rejoints par Keteleeria et Beladonis, le célèbre détective qui réapparait à plusieurs reprises dans la série. Le script explique aussi que l’énergie de la Météonite est très fluctuante et se synchronise à Pikachu, ce qui provoque un débordement de son pouvoir.

Keteleeria et Beladonis // Source : Pokepedia

C’est à ce moment-là, selon le script, que la Team Plasma passe à l’action et tente de voler la Météonite. Mais celle-ci finit par détruire une énorme zone autour d’elle, qui inclut la ville de Vélocité. Par la suite, le script explique que Sasha et Pikachu parviennent à détruire la pierre.

La destruction de la ville de Vélocité est probablement l’élément qui a convaincu la production d’annuler ces deux épisodes. La comparaison entre cet évènement fictif et la réalité aurait pu susciter la controverse au Japon. Mais le simple fait d’avoir eu accès à des scripts authentiques est en soi une victoire pour les amoureux de la licence.

