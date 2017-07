Niantic a levé le voile sur l'agenda des créatures légendaires de Pokémon Go. Leur disponibilité sera espacée dans le temps tout au long de l'été.

Les créatures légendaires de Pokémon Go ont débarqué le week-end dernier dans la douleur, durant un évènement organisé à Chicago qui a tourné au fiasco.

Quoi qu’il en soit, ces tant attendues bestioles, maintes fois teasées par le passé, sont enfin disponibles.

Bien sûr, Niantic n’a pas tout lâché en même temps et, pour l’heure, il est uniquement possible de capturer Lugia et Artikodin. Ce dernier mettra les voiles le 31 juillet prochain, ce qui laisse peu de jours pour l’attraper.

Artikodin, Sulfura et Électhor

Le 31 juillet, donc, Artikodin cèdera sa place à Sulfura, lequel restera sur les serveurs jusqu’au 7 août. À partir de cette date, les dresseurs pourront ensuite en découdre avec Électhor jusqu’au 14 août. On imagine que ce sera tout pour cet été et que d’autres Pokémon de ce type finiront par arriver dans les mois à venir.

Comment capture-t-on un Pokémon Légendaire ? Il faut passer par les Arènes et guetter son apparition. Avec l’aide d’autres personnes (à partir de 8 et jusqu’à 20 dresseur maximum), il est nécessaire de le vaincre afin d’avoir la chance de l’ajouter à son Pokédex.

Dans son communiqué prenant d’abord la forme d’excuse pour le Pokémon Go Fest de Chicago, Niantic se félicite quand même de quelques chiffres ronflants : 4,6 millions de raids joués et 500 millions de créatures capturées (dont 1,9 million de légendaires). Pas mal au vu des problèmes rencontrés.