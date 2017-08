La SNES Classic Mini sera commercialisée à partir de septembre. Nintendo continue de communiquer dessus : une vidéo publiée fin août montre d'ailleurs une option qui va sans doute plaire à beaucoup de joueurs : la possibilité de rembobiner une partie pour rejouer un passage d'un jeu.

On a coutume de dire que les jeux vidéo d’autrefois sont plus exigeants que les titres actuels. Sans doute est-ce un peu vrai : les productions contemporaines offrent bien des moyens de sauvegarder votre progression au cours de la partie ou de rejouer un passage difficile pour améliorer votre score, sans que vous ayez besoin de refaire tout le niveau ou, pire, de recommencer depuis le début.

Nintendo a visiblement tenu compte de ces évolutions vidéoludiques puisque dans une vidéo mise en ligne sur YouTube par le compte de Nintendo Royaume-Uni, une nouveauté très intéressante, repérée notamment par Eurogamer, est présentée : il s’agit du Rewind, une option que l’on pourrait traduire par Rembobiner : comme son nom l’indique, il s’agit de permettre au joueur de revenir quelques instants en arrière.

L’intérêt ? Si vous avez manqué un item, vous pouvez revenir en arrière pour essayer de l’obtenir. Selon nos confrères, la durée du retour en arrière dépend du type de jeu : Par exemple, il est possible de rembobiner environ 40 secondes de jeu avec Super Mario World (un jeu de plateformes) et de quelques minutes pour Super Mario RPG : Legend of the Seven Stars (un jeu de rôle).

Une démonstration du fonctionnement de Rewind peut être vue dans la vidéo ci-dessous à partir de 2 minutes 15 avec Super Mario World. Il suffit de créer un point de « sauvegarde » et de sélectionner Rembobiner dans le menu pour vous faire revenir quelques instants en arrière. Plutôt pratique ! Il n’est toutefois pas précisé si l’option marchera pour les 21 jeux qui seront livrés en pré-installation sur la console.

Cette version miniaturisée est de la Super Nintendo est livrée avec 2 manettes et un câble HDMI. Annoncée cet été, la console est disponible en précommande dans l’Hexagone depuis la fin du mois de juin. Elle sera livrée à partir du mois de septembre. Comptez un peu moins de 100 euros pour vous l’offrir. Y en aura-t-il pour tout le monde ? Nintendo promet que oui.