Vidéo : Final Fantasy XV Windows Edition est (enfin) officiel Ulrich Rozier - il y a 7 heures Pop culture

Nvidia avait déjà teasé une vidéo des performances de la GeForce 1080Ti sur le dernier opus de Final Fantasy. Lors de la Gamescom, la version PC a été officialisée : Final Fantasy XV Windows Edition sortira en début d'année 2018.

Nvidia attend de pied ferme cette version PC de Final Fantasy XV. Son concurrent, AMD, équipe la PlayStation 4 et la Xbox One et pour le moment seule la version console est disponible. Il s’agit donc d’une opportunité pour Nvidia de prouver — encore une fois — son avance technologique en termes de performances et d’effets graphiques.

La vidéo dévoilée à la Gamescom montre les effets graphiques issus des bibliothèques Nvidia GameWorks, tels que Turf Effect (pour une gestion plus réaliste de la végétation), HairWorks ou encore Flow (pour le rendu des effets volumétriques, comme les nuages de fumée, les flammes, etc…). Sur PC, on pourra également retrouver un mode de vue à la première personne. Square Enix a précisé que cette vidéo n’est pas une démonstration technique, mais de vraies images de la version jouable.

Final Fantasy XV Windows Edition pour début 2018

Après 10 ans d’attente, une gestation douloureuse, Final Fantasy XV était sorti en novembre 2016 sur console. L’accueil a été mitigé (notre test est disponible ici) — la promesse d’un monde ouvert Final Fantasy n’a pas convaincu tout le monde.

Final Fantasy XV Windows Edition sera disponible sur Steam et Origin à partir du début de l’année 2018. Notez que cette version intégrera les DLC actuels.