Vidéo : Netflix dévoile le premier teaser de la série The Punisher Antoine Boudet - il y a 1 minute Pop culture

Profitant de la sortie de la série The Defenders, Netflix vient tout juste de dévoiler le premier teaser de la série Punisher. Le spin off de Daredevil saison 2, qui sera porté par l'acteur Jon Berthal, s'offre ainsi une petite minute de violence.

Alors que c’est aujourd’hui qu’ont été mis en ligne les huit épisodes de The Defenders, le cross-over super-héroïque et urbain de Marvel et Netflix, la plateforme de streaming en a profité pour dévoiler les premières images de sa prochaine série : The Punisher.

Introduit lors du premier arc de la seconde saison de Daredevil — qui reste à ce jour ce qui s’est fait de mieux du côté de Marvel à la télévision —, le personnage de Frank Castle aura donc le droit à son propre show. Jon Bernthal reprend évidemment le M-16 et le gilet pare-balle pour l’occasion.

Les origines du Punisher

Ces quelques images n’en dévoilent pas vraiment plus que ce qu’on savait déjà — si ce n’est l’amour de Frank pour le vandalisme ou le street art. À en croire les déclarations de Jon Bernthal, la série devrait revenir sur la naissance du Punisher. Nous devrions ainsi découvrir la période de deuil de Castle, qui s’annonce pour le moins violente et vengeresse, comme certaines images le laissent entendre.

Si les séries Netflix ont de plus en plus déçu les fans et spectateurs — à l’image du super-fade Iron Fist au potentiel pourtant bien réel —, espérons que celle-ci reste dans la lignée de la saison 2 de Daredevil, qui avait su reprendre des éléments passionnants des aventures papier du personnage pour les porter à l’écran. L’espoir est d’autant plus permis que c’est Steve Lightfoot, scénariste et producteur sur la série Hannibal, qui est showrunner.

Aucune date n’est pour l’instant annoncée, même si les rumeurs parlent d’une sortie en novembre 2017.