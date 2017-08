Le studio se cachant derrière le phénomène PLAYERUNKNOW'S BATTLEGROUNDS a répondu à une requête d'une partie de sa communauté : proposer des serveurs avec vue FPS uniquement.

Fort d’une communauté de joueurs grandissant à vitesse grand v (il a même battu Counter Strike : Global Offensive le week-end dernier), PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS doit désormais répondre aux besoins de ceux qui n’hésitent pas à passer des heures et des heures à profiter de son expérience de survie. C’est justement ce que le studio Bluehole a fait en mettant à disposition des serveurs autorisant uniquement la vue FPS et ce, dans tous les modes. C’était une requête exprimée par une frange de joueurs depuis déjà un petit moment.

Players, first-person only servers are now available in ALL game modes on NA, EU and ASIA servers. Leaderboards will be added later. pic.twitter.com/us8IuDJ6PP — PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBATTLEGROUNDS) August 10, 2017

FPS versus TPS

Par défaut, PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS propose une vue à la troisième personne, plus fun et permissive. Mais certains joueurs veulent des sensations plus hardcore en optant pour une vue à la première personne (FPS). Seulement, mélanger les deux au sein d’une même partie peut d’avérer très pénalisant pour ceux qui ne voient pas l’intégralité de leur personnage (le 360 degrés du TPS permet notamment de mieux se protéger des dangers environnants). Peu après le lancement, on voyait déjà des défenseurs de la vue FPS demander aux développeurs d’intégrer un paramètre forçant tout le monde à choisir la même caméra.

À noter que les joueurs sont assez partagés sur la question, comme le révèle un sondage publié par le streamer DrDisRespect :

Twitch viewers, which mode is your favorite to view Player Unknown's Battlegrounds — Dr DisRespect (@DrDisRespect) August 8, 2017

Dans un premier temps, Bluehole a testé les serveurs first-person only dans les modes solo et deux équipes, en Europe et en Amérique du Nord. Satisfait des résultats, il a logiquement lancé la fonctionnalité déployé la fonctionnalité plus massivement.