À moins d'un mois de la sortie de la nouvelle extension du jeu Hearthstone, Numerama vous dévoile en avant-première la carte légendaire Reine de sang Lana’thel. Elle devrait ravir les amateurs de démoniste et initier de nouvelles stratégies.

Hearthstone, le jeu de cartes à collectionner en ligne signé Blizzard et dérivé de l’univers de Warcraft, va s’enrichir d’une nouvelle extension en août : les Chevaliers du Trône de glace. Elle comportera 135 nouvelles cartes et de nouvelles mécaniques qui renouvelleront le gameplay et la métagame.

Numerama vous dévoile en avant-première une carte de la nouvelle extension et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de la légendaire Démoniste : la Reine de sang Lana’thel.

Cette carte démoniste est dotée de la nouvelle mécanique de cette extension : Vol de vie, qui fait gagner autant de point de vie que de dégâts infligés. Cette 1/6 a également la particularité de gagner un point d’attaque pour chaque carte défaussée pendant la partie.

Vol de vie, une mécanique stratégique

Elle fonctionne en synergie avec des cartes déjà existantes comme la quête démoniste Sacrifice Lakkari (de l’extension Voyage au centre d’Un’Goro), le Dinomancien cruel (des Murmures des dieux très anciens), le Golem d’argenterie ou encore la Matriarche Zavas.

Reine de sang Lana’thel devrait confronter les joueurs à un choix intéressant : ont-ils intérêt à défausser leurs cartes dès le début de la partie pour profiter rapidement de son effet ou au contraire à préserver leur main pour l’utiliser en fin de partie afin de profiter du Vol de vie au maximum ?

Pour en savoir plus sur cette carte et les coulisses de sa création, nous vous invitons à lire notre interview avec Matt Place, senior designer chez Blizzard, qui a travaillé sur cette nouvelle extension.