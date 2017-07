Blizzard Entertainment a levé le voile sur la prochaine extension d'Hearthstone. Prévue pour le mois d'août, elle se déroulera sur les terres gelées d'Azeroth.

Après avoir annoncé Doomfist pour Overwatch, Blizzard Entertainment ne s’arrête pas en si bon chemin et dévoile la prochaine extension de son jeu de cartes Hearthstone. Intitulée Les Chevaliers du Trône de glace, elle sera la deuxième à sortir sous le thème de l’année du Mammouth et elle se concentrera sur l’un des personnages les plus emblématiques de l’univers Warcraft : l’infâme roi-liche. Les temps seront sombres, donc, en août prochain et le géant américain se veut d’ailleurs des plus radicaux dans son approche : il va tuer tous les Héros. Un prétexte pour introduire un nouveau type de carte.

Une extension givrée

En effet, Blizzard Entertainment va profiter des Chevaliers du trône de glace pour ajouter des cartes de type Héros. Comme leur nom l’indique, elles viendront remplacer votre Héros avec un effet d’arrivée en jeu, un bonus d’armure et un nouveau pouvoir. Par exemple, Rexxar le nécrotraqueur inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses quand il est joué, octroie 5 points d’armure et apporte la compétence Construct-o-bêtes. A priori, cette nouveauté ne manquera pas de modifier la stratégie de certains decks.

Pour rester dans le thème du roi-liche, les concepteurs vont insister sur la capacité Râle d’agonie (effet qui se déclenche à la mort de la créature) tandis que certains sorts pourront soigner votre Héros grâce au mot-clef Vol de vie déjà présent sur une poignée de serviteurs.

Enfin, Les Chevaliers du trône de glace s’articulera autour d’une campagne nous faisant parcourir la citadelle de la Couronne de glace jusqu’à un affrontement épique avec le roi-liche au terme de huit missions gratuites. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes : 50 paquets et le dos de carte Deuillegivre pour 49,99 €. Un classique.