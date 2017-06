Ce week-end est placé sous le signe de petites perles indés et d'un retour aux sources, 15 ans plus tard.

Tokyo 42 – PC

Tokyo 42 est un jeu en 3D isométrique dans un univers futuriste et haut en couleur. Ici, il faudra tuer avant de se faire tuer, puisqu’une société secrète est à vos trousses.

Oscillant entre infiltration, fusillades effrénées et puzzle platformer, Tokyo 42 est un jeu dynamique où la compétence au tir, la physique des balles, la furtivité et la simulation de foule seront aussi bien vos alliés que vos pires ennemis.

Provoquez des bastons de gangs pour venir à bout de votre cible sans vous salir les mains… après tout, la fin justifie les moyens.

Tokyo 42 est disponible sur PC à 19,99 €

Ghost of a Tale (early access) – PC

Ce week-end avec les soldes Steam, c’est également l’occasion de craquer pour des jeux pas finis. Après une première expérience réussie d’achat en early access de Northgard, le temps est venu d’accorder une chance à un autre développeur français : SethCG avec son jeu Ghost of a Tale.

Doté de très beaux graphismes, Ghost of a Tale raconte l’histoire d’une petite souris ménestrelle dans un monde action RPG où les rats et autres animaux de mauvais augure ne font de vous qu’une bouchée. Il faudra faire preuve de ruse et de discrétion, car Tilo la souris n’est pas une grand combattante.

Ghost of a Tale est disponible en early access à 19,99 € sur Steam et sur Xbox One le 30 juin.

Beyond Good and Evil – PC, Xbox, GameCube, PS2

Avec l’annonce de Beyond Good and Evil 2 à l’E3 la semaine dernière, il nous en fallait pas plus pour nous replonger dans la nostalgie, surtout après s’être délecté de la vidéo de gameplay présentée par Michel Ancel lui-même.

Nous sommes retombés en 2003 avec le premier volet, à une époque où le métier de journaliste n’était pas encore synonyme de complot ou de fake news. Jade, reporter sur la planète Hillys, décide de partir en quête de vérité sur les bombardements extra-terrestres que subit la planète depuis des siècles.

Pour replonger dans Beyond Good and Evil, il est possible de se le procurer sur Gog.com à 8,89 €.