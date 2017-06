Vidéo : Jetpack, exosquelette et open-world : avec Anthem, BioWare nous plonge dans une jungle déchaînée Antoine Boudet - il y a 3 heures Pop culture

En plus de la Xbox X et du dernier Assassin's Creed, la conférence Microsoft a révélé une phase de gameplay du nouveau jeu de BioWare, Anthem. Au programme : l'exploration en jetpack d'une gigantesque planète. Anthem, le nouveau

La conférence Microsoft à l’E3 2017 a été l’occasion de lever le voile sur la nouvelle Xbox One X, mais également de présenter les jeux qui feront vivre la puissante machine.

Parmi ceux-là, on trouve Anthem, le nouveau titre de BioWare, annoncé par un cours teaser-trailer lors de la conférence EA, qui a révélé quelques minutes de son gameplay.

Une jungle hostile à explorer

Cette nouvelle et ambitieuse licence est née de l’esprit de Casey Hudson, producteur exécutif de la trilogie originale Mass Effect, qui a fondé sa propre équipe au sein de BioWare après son départ de la production d’Andromeda.

De ce groupe est né Anthem, un action-RPG en vue à la 3ème personne open-world, où des indépendants équipés de Javelins — de puissants exo-squelettes modifiables — explorent une planète hostile totalement, où les éléments ne cessent de se déchainer.

La phase de gameplay, présentée par le réalisateur du jeu Jon Warner, permet d’en découvrir un peu plus sur l’univers et les mécaniques de jeu. Celui semble vouloir directement concurrencer Destiny, avec la possibilité de jouer en co-op à 4 en ligne dans différentes missions de sauvetage.

La planète semble des plus vivantes, promettant des ennemis variés et des changements de condition climatique imprévus — comme les « shaper storm » dont on aperçoit les effets en fin de vidéo.

Le rendu de cette petite démo qui tourne sur Xbox One X est assez impressionnant, et il ne manque plus qu’à dévoiler quelques éléments de scénario ou de mythologie — le point fort de la saga Mass Effect — pour pleinement donner envie de s’équiper de sa propre armure et d’explorer le monde d’Anthem.

La sortie est prévue pour 2018, sur Xbox One et Xbox One X, mais également sur PS4 et PC.