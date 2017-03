Retrouvez la sélection jeux vidéo de la rédaction et les pro-tips pour jouer à des jeux en avance.

Mass Effect Andromeda – PC, Xbox One, PS4

Attendue pour le 23 mars, la sortie de Mass Effect Andromeda s’offre une petite avance pour les joueurs PC. Les heureux détenteurs d’un EA Access on en effet l’opportunité de se procurer le dernier titre de Bioware dès maintenant.

L’abonnement de 3,99 €/mois ou 24,99 €/an permet de découvrir Mass Effect Andromeda pendant 10 heures de jeux, en solo ou multi. La démo conserve également la progression du joueur si celui-ci est convaincu et décide d’acheter le jeu.

Mass Effect Andromeda est disponible à 69,99 € sur Xbox One, PS4 et PC Origin

Elite : Dangerous – PC, Xbox One, PS4

Nous continuons notre périple intersidéral dans Elite : Dangerous, à l’aide de notre vaisseau marchand, à la recherche de quelques deniers pour prospérer. De longues balades à travers les galaxie à l’échelle 1:1 nous attendent, un immense terrain de jeu pour augmenter nos compétences en matière de commerce ou de défense. Parce que oui, il y a de la vie dans le vaste univers, et les joueurs que l’on peut croiser ne sont pas tous très jouasses.

Elite : Dangerous est disponible sur PC, Xbox One et bientôt PS4 à 24,99 €

Animal Crossing : New Leaf – Nintendo 3DS

Des fois, quand la vie ne vous sourit plus et que les petits désagréments s’enchaînent, il est de bon ton de chercher à s’évader dans un monde pastel où tout le monde il est mignon et gentil.

Animal Crossing : New Leaf est un peu l’échappatoire rêvé dans ce genre de situation, où le seul souci que vous pourrez rencontrer prend la forme de Nook, un raton laveur agent immobilier et capitaliste qui cherche à vous soutirer la moindre petite clochette pour améliorer votre maison. Mais on adore surtout pouvoir aller à la chasse aux insectes, à la pêche et la cueillette de fleurs. On respire, tout simplement.

Animal Crossing : New Leaf est disponible sur Nintendo 3DS au prix de 39,99 €