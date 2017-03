Après avoir séduit d'innombrables joueurs sur papier, Donjons & Dragons va officiellement débarquer en version numérique cet été dans une version conçue par Wizards Of The Coast.

Donjons & Dragons, le jeu de rôle le plus réputé (et le plus chronophage) s’apprête enfin à passer officiellement au numérique.

Oubliez votre peur de perdre vos précieuses fiches de caractéristiques comme vos stylos et crayons : Wizards Of The Coast, l’éditeur de ce grand classique, va lancer dès l’été prochain la version beta d’un D&D numérique. On pourra y remplir des fiches en ligne sauvegardées sur un compte personnel.

Multi-plateformes

Wizards of the Coast est resté assez flou sur les détails de cette transition numérique mais il promet la possibilité de jouer sur « tous les appareils de son choix ». Les statistiques, les compétences et l’équipement des personnages — soumis au règle de la 5ème édition du jeu — seront bien évidemment aussi de la partie.

Les amateurs de Donjons & Dragons désireux d’y jouer en version numérique n’ont évidemment pas attendu cette initiative officielle : plusieurs applications sont déjà bien connues, comme Roll20 ou Fantasy Grounds, cette dernière intégrant le contenu officiel de D&D.

D&D Beyond est conçu en partenariat avec Curse, un service spécialisé dans les add-ons de jeu vidéo racheté par Amazon en août 2016. Les plus impatients peuvent demander une invitation pour participer à la beta prévue cet été.