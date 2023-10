Elden Ring n’a pas fini de faire parler de lui. Le jeu de l’année 2022 à encore de beau jour devant lui, avec la sortie d’un DLC, prévu pour l’année prochaine. En attendant, si le Royaume de l’Entre-terre vous manque, deux artbooks qui rendent hommage à la fabuleuse direction artistique du jeu viennent de sortir.

Où acheter les artbooks officiels Elden Ring ?

L’art d’Elden Ring, l’artbook officiel d’Elden Ring, est édité en deux volumes par Mana Books. Le premier volume est vendu sur La Fnac au prix de 39,90 €. Le second volume, accompagné d’un coffret de rangement pour les deux artbooks, est aussi au prix de 39,90 €.

Notez que si vous optez pour un retrait en magasin, vous obtenez 5 % de réduction. Le prix des artbooks passe alors à 37,90 €.

C’est quoi, ces artbooks Elden Ring ?

L’art d’Elden Ring est un artbook en deux volumes, qui vient enrichir l’univers du jeu Elden Ring, développé par FromSoftware. Que vous ayez aimé le titre ou non, il y a peu de chance que le monde de dark fantasy imaginé par Hidetaka Miyazaki vous ait laissé indifférent. Le premier volume de L’Art d’Elden Ring se concentre sur les illustrations clés qui ont servi à mettre en scène le jeu, ainsi que sur les illustrations conceptuelles des cartes et des lieux de l’Entre-Terre, des personnages, et des armes et des armures. Vous pourrez voir en détail la cartographie du monde, et ainsi mieux comprendre comment Elden Ring est pensé en tant que monde ouvert, de ses vastes plaines à ses donjons.

Le volume 2 s’intéresse à la conception des ennemies, leurs armes et armures, et les zones dans lesquels ils évoluent. Ce volume s’accompagne d’un fourreau, exclusif au marché francophone, afin de ranger les deux livres ensemble.

Elden Ring se dévoile à travers les superbes illustrations des artbooks // Source : ManaBooks

Est-ce que les artbooks d’Elden Ring valent le coup si on a aimé le jeu ?

Malgré les 400 pages de chaque volume, L’art d’Elden Ring est certes un beau livre riche et complet, mais un peu cher. Si vous êtes fan du jeu et que vous souhaitez vous replonger dans son univers, en savoir plus sur sa conception, en plus de profiter de magnifiques illustrations, ces livres valent bien évidemment le coup. Bourré de références aux précédents jeux du studio, et qui emprunte beaucoup à certains mangas de fantasy, Berserk du regretté Kentaro Miura en tête, Elden Ring est un jeu d’une richesse visuelle incroyable. L’art d’Elden Ring nous rappelle pourquoi, et telle la narration du jeu, dénuée de fil conducteur et principalement suggérée par le lore, ces artbooks dévoilent L’Entre-Terre page après page, dans ses moindres détails.

L’expérience immersive que propose Miyazaki passe par un level design solide, épaulé par une direction artistique de toute beauté. En dehors du sound design, qui joue beaucoup sur l’ambiance tantôt oppressante, tantôt rêveuse, la mélancolie d’Elden Ring doit beaucoup à ses codes architecturaux, emprunté à Fumito Ueda et sa trilogie, débutée avec ICO. La direction artistique permet de créer un monde organique et cauchemardesque, où chaque élément vous écrase par son architecture démesurée. Quoi de mieux qu’un recueil d’illustrations, de croquis et de concept art, pour rendre justice aux artistes qui ont contribué à donner vie à cet univers magnifique, complexe et viscéral.

