Vous aviez un compte Nintendo Network sur 3DS et/ou Wii U ? Il vous faudra désormais un Compte Nintendo pour la Switch, le transfert de pseudonyme n'étant pas permis entre les deux. Suivez le guide.

Nintendo poursuit ses préparatifs pour le lancement imminent de la Switch, le 3 mars prochain. En effet, il est désormais possible de paramétrer comme il se doit son compte Nintendo, c’est-à-dire de choisir son identifiant de 6 caractères minimum nécessaire pour jouer en ligne.

Et comme il vaut mieux faire compliqué que simple, ce ne sera pas le même que celui de votre compte Nintendo Network, que vous aviez peut-être créé à l’époque sur 3DS ou Wii U…

Transfert impossible entre l’ID Nintendo Network et le compte Nintendo

Pour obtenir son identifiant en ligne, il faut d’abord créer un compte Nintendo, accessible à cette page à condition de saisir votre adresse e-mail ou un identifiant de réseau social (Twitter, Facebook, Google).

Par chance, il est possible de se créer un compte Nintendo via ses identifiants Nintendo Network et de s’y connecter ensuite par ce biais. Mais l’identifiant Nintendo Network ne pourra pas être conservé sur le compte Nintendo, un changement de pseudo est obligatoire. Vous suivez toujours ?

Une fois sur la page de votre compte Nintendo, après vérification par code de sécurité, vous pourrez donc choisir ce que Nintendo appelle un « identifiant utilisateur », soit le nom qui devrait apparaître lorsque vous jouerez en multijoueur (fonctionnalité gratuite dans un premier temps).

En parallèle, et contrairement au Gamertag de chez Microsoft par exemple, il semble assez facile d’en changer à condition que le nom entré reste disponible. Nintendo suggère d’ailleurs les alternatives à un pseudo si celui-ci est déjà pris, ce qui permet de gagner du temps. Mais il aurait quand même été beaucoup plus simple et clair de pouvoir réutiliser l’ID Nintendo Network directement sur son compte Nintendo.