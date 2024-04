Lecture Zen Résumer l'article

Le dernier objectif majeur d’Helldivers 2 impose un choix à la communauté. En fonction de la planète libérée en premier, une arme différente sera débloquée.

Les développeurs de Helldivers 2 ne cessent de trouver des astuces pour motiver la communauté. Y compris en leur imposant un choix irrévocable, comme on peut le découvrir dans un tweet publié le 26 avril. Un nouvel objectif majeur a été donné aux joueuses et aux joueurs, dans le cadre du conflit global piloté par un seul homme. Il consiste comme souvent à libérer des planètes, mais avec une petite subtilité.

« Helldivers, il est temps de choisir entre libérer Choohe ou Penta. En fonction de votre choix, vous recevrez soit les mines anti-tank MD-17 soit le lance-roquette RL-77 à explosion aérienne », est-il annoncé. Chaque monde est donc lié à un stratagème différent et il sera impossible de débloquer les deux (en tout cas, à court terme). C’est la première fois que la communauté doit choisir une récompense plutôt qu’une autre, ce qui pourrait amener quelques débats en ligne.

Le nouvel objectif majeur dans Helldivers 2. // Source : Capture d’écran

Quel stratagème choisir ? C’est la question posée par la dernière mission de Helldivers 2

Le studio Arrowhead a trouvé un moyen d’imposer un choix cornélien. « Seul le stratagème de la première planète libérée pourra être sauvé. Les citoyens, également. Les citoyens constituent la partie la plus importante. Choisissez de manière démocratique, Helldivers ». Situées dans le secteur Lacaille, les planètes Penta et Choohe sont attaquées par des automatons, ces infâmes robots qui ont tenté de nous faire croire qu’ils avaient été éradiqués. Choohe octroiera les mines anti-tank, Penta les lance-roquettes.

Les deux stratagèmes proposés par Arrowhead n’offrent pas les mêmes perspectives de combat : l’un est défensif (les mines), l’autre offensif (le lance-missiles). Une option semble quand même avoir les faveurs des aficionados : « J’ignore si Arrowhead Games Studio pensait qu’il y avait une chance qu’on prenne les mines plutôt que le lance-roquettes… Il n’y en a pas, alors, sauvons Penta », indique par exemple ALN-Isolator sur Reddit.

À l’inverse, LotharVonPittinsberg tient à apporter de la nuance : « Aucune chance que la communauté prenne les mines, mais je serais curieux de voir si on peut tester les deux pour observer comment ils fonctionnent. Si les mines ignorent les petites cibles, elles pourraient être vraiment efficaces. Si le lance-roquette n’est pas capable de gérer une cible lourde, il pourrait être trop limité. »

De fait, les joueuses et les joueurs vont forcément renoncer à une nouvelle pièce dans leur arsenal — une pièce qui, peut-être, disparaîtra pour de bon. C’est ingénieux de la part des développeurs. À l’image des automatons, qui ont fait leur retour, ces situations donnent de l’épaisseur à un front militaire sans cesse en mouvement, et dynamique : la communauté est amenée à faire des choix ensemble, et accepter des pertes ensemble.

