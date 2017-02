Vidéo : Du multi et des jeux gratuits pour tout le monde sur Xbox 360 et Xbox One ce week-end Maxime Claudel - il y a 1 heure Pop culture

Dès aujourd'hui, et jusque dimanche, le multijoueur sera gratuit sur Xbox 360 et Xbox One. Un joyeux week-end en perspective.

Depuis toujours, pour jouer en ligne sur les consoles estampillés Xbox, il faut posséder un abonnement au Xbox Live Gold, permettant également de récupérer des jeux gratuits (tous les mois) ou de bénéficier de réductions exclusives sur le marché. Mais ces jours prochains, il ne sera pas obligatoire pour profiter des modes multijoueurs de sa ludothèque. Dès aujourd’hui et jusque dimanche, tout le monde sera considéré comme un abonné Gold, donc premium. Parfait si vous n’aviez rien de prévu pour ce week-end…

Ce week-end, c’est sur Xbox One ou Xbox 360

« Du coup, si j’ai déjà payé pour le Xbox Live Gold, je ne suis pas concerné par cette opportunité de ne rien faire de mon week-end ? » Oui et non. Car durant la même période, il sera possible de jouer, sans payer, à Rocket League, véritable phénomène depuis son lancement (une communauté de 25 millions de joueurs), et NBA 2K17 sur Xbox One. Le choix de la simulation éditée par 2K Games est loin d’être un hasard : ce week-end, c’est le All-Star Game, la fête de la ligue américaine de basket réunissant toutes les stars de ce sport majeur. C’est une manière, pour Microsoft, de participer à l’évènement que les fans attendent.

Pour terminer, et ce n’est pas un hasard non plus, Rocket League et NBA 2K17 sont actuellement proposés en promotion sur le marché Xbox Live, à respectivement 14,99 € et 45,49 €. Abonnement Gold requis.