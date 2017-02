L'acteur écossais Jimmy Vee est officiellement confirmé dans le rôle de R2-D2. Il succède à Kenny Baker, qui l'a incarné depuis 1977 et qui est décédé en août dernier.

C’est officiel : R2-D2 sera désormais interprété au cinéma par Jimmy Vee. L’acteur écossais, que l’on a déjà pu apercevoir dans la série télévisée Doctor Who, a été confirmé à ce rôle cette semaine via un communiqué de presse. Il succède à l’Anglais Kenny Baker, qui a incarné le plus célèbre des droïdes astromécanos dans les six premiers films de la saga Star Wars et qui est décédé le 13 août 2016.

En réalité, Jimmy Vee a déjà eu l’occasion de se glisser dans le corps cylindrique du robot blanc et bleu. Lors du tournage de Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force, c’est lui qui a eu la mission de contrôler le droïde pour les quelques scènes nécessitant la présence de l’acteur à l’intérieur, Kenny Baker se contentant d’un rôle de consultant du fait de son âge — 80 ans — au moment du tournage.

Jimmy Vee n’a toutefois pas été crédité pour ce rôle. Pour le prochain épisode, The Last Jedi, dont la sortie surviendra en fin d’année, le nom de l’acteur écossais sera cette fois mentionné, maintenant que le passage de témoin a officiellement eu lieu. Il devrait aussi apparaître dans l’épisode IX, prévu pour 2019, sauf si les scénaristes ont réservé un sort funeste au robot.

L’implication de Jimmy Vee sur les prochains tournages risque toutefois d’être assez modeste, non pas parce que l’acteur y met de la mauvaise volonté mais parce que le personnage qu’il incarne peut aussi être télécommandé par l’équipe technique ou généré en images de synthèse en post-production. Cela étant, la présence de l’acteur reste requise dans certains cas de figure.