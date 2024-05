Lecture Zen Résumer l'article

Les fans de foot vont vouloir s’abonner au PlayStation Plus en mai. Car l’un des jeux offerts n’est autre que EA Sports FC 24, le dernier « FIFA ».

Sony a décidé de se montrer généreux au mois de mai, en proposant pas moins de quatre jeux aux abonnés PlayStation Plus (pour toutes les formules). Plus concrètement, il y a trois titres complets et une extension pour Destiny 2. En prime, la liste est plutôt intéressante : le dernier jeu FIFA (qui ne s’appelle plus FIFA), le mignon mais exigeant Tunic ou encore l’addictif Ghostrunner 2 sont gratuits. Tous les goûts sont servis.

Tunic // Source : Finji

L’abonnement PlayStation Plus est obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. Il existe trois formules différentes :

Les jeux dans le PS Plus en mai 2024

Quatre jeux seront offerts en mai avec l’abonnement PS Plus, à partir du mardi 7. Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

Ils seront disponibles gratuitement jusqu’au lundi 3 juin, sauf EA Sports FC 24 (jusqu’au 17 juin).

EA Sports FC 24

FIFA a changé de nom et s’appelle désormais EA Sports FC. Mais, au fond, les choses n’ont pas vraiment changé pour les fans : cette simulation de football reste le rendez-vous annuel incontournable pour celles et ceux qui veulent faire gagner la Ligue des champions au PSG.

6/10 FC 24 Lire le test 79,99 € sur Amazon Points forts Toujours le meilleur jeu de foot

La mixité dans le mode FUT

La nouvelle interface est cool… Points faibles … mais le nouveau design est juste du maquillage

On paye toujours le prix fort pour presque la même chose

Certaines options sont très complexes

Aucune nouveauté n’est vraiment marquante

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ghostunner 2

Ghostrunner 2 est un mélange entre action et plateforme dans lequel chaque coup est fatal. Chaque niveau est donc construit comme un puzzle qu’il faut résoudre pour survivre, le tout dans un univers cyberpunk très réussi.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Tunic

Tunic est un peu le fils caché des sagas Zelda et Dark Souls, soit un jeu d’action/aventure exigeant et cryptique. On y incarne un renard mignon et on doit découvrir par soi-même comment fonctionne son univers. En bref, il ne faut pas se fier à son apparence mignonne.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Destiny 2 : Éclipse

Éclipse est une extension de Destiny 2 qui emmène les fans sur Netpune, où une métropole est menacée par la Légion de l’Ombre. Elle introduit une sous-classe, qui améliore par exemple les mouvements. Note : il faut un exemplaire de Destiny 2 pour en profiter (le jeu est gratuit sur le PlayStation Store).

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.