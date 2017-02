Humble Bundle et des développeurs s'engagent politiquement aux côtés de l'ACLU, de l'IRC et de Médecins sans Frontières. Le Humble Freedom Bundle célèbre la liberté et finance la lutte contre le décret anti-immigration de l'administration Trump.

On se souvient encore du temps où le principe des Humble Bundle était novateur et rare. Aujourd’hui, il pleut des bundles à tous les coins du net et vous avez probablement 4 ou 5 fois la plupart des jeux qui les composent (coucou World of Goo, Super Meat Boy et autres VVVVVV). Cela dit, parfois, l’une des plateformes fait un geste qui mérite qu’on le remarque. Le Humble Freedom Bundle entre dans cette catégorie.

Pour la modique somme de 30 $, soit 28 €, vous aurez 42 jeux vidéo récents ou anciens, dans des genres variés. Évidemment, on trouve les trois jeux déjà cités qui ont fait tous les bundle depuis la création des bundles, mais il y a également de petites perles plus récentes. Nos coups de cœur vont à The Witness, Stardew Valley, Subnautica ou encore, Guacamelee — sans oublier l’excellent remaster de Day of the Tentacle. Les grands classiques et non moins excellents Super Hexagon et Mini Metro font également partie du pack. Pour varier les plaisirs, le Freedom Bundle contient aussi des bandes-dessinées et des livres, dont un guide pour préserver sa vie privée en ligne.

Du coup, vous devriez être heureux. Mais en achetant ce Bundle, vous rendrez probablement d’autres personnes heureuses. Car cette fois, Humble Bundle et les développeurs ont décidé de reverser 100 % des dons aux associations (d’habitude, vous choisissez la répartition entre les associations, la plateforme et les développeurs). Bonus : la plateforme s’est engagée à mettre 300 000 $ de sa poche si les ventes atteignaient cette somme (on en est à plus de 2 millions de dollars à l’heure où ces lignes sont écrites).

Pourquoi tant de générosité ? Parce que les associations concernées ne sont pas triées au hasard. Ces dons seront reversés à l’ACLU, à Médecins Sans Frontières et à l’IRC. Ces trois ONG luttent aujourd’hui activement contre le Muslim Ban instauré par Trump et ont promis d’apporter à la fois leur soutien aux réfugiés et aux immigrés qui ont des problèmes avec la nouvelle administration américaine. L’ACLU s’est d’ailleurs lancé dans une bataille juridique contre les décrets de Trump. Et s’attaquer à un état demande de l’argent — quand la plupart des administrations sont occupées par des milliardaires ou des millionnaires, il en faut encore plus.

Dès lors, ce Freedom Bundle prend un tout autre sens. Même si vous n’êtes pas joueur, vous pourriez l’offrir et contribuer à l’effort de ces associations qui luttent pour les droits humains aux États-Unis et partout dans le monde.