Vidéo : Mass Effect : Andromeda assume son côté space opera dans une jolie bande-annonce Maxime Claudel - il y a 19 heures Pop culture

Après le teasing ayant pris place hier, Mass Effect: Andromeda s'offre une nouvelle vidéo donnant envie de s'y plonger.

BioWare et Electronic Arts sont en train de mettre un gros coup d’accélérateur sur la promotion entourant Mass Effect : Andromeda. Il faut dire que le RPG sera disponible le 23 mars prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC (avec un early access de 10 heures calé pour le 16) et qu’il est grand temps de familiariser les joueurs avec cet univers inédit. Voilà pourquoi une nouvelle bande-annonce composée de cinématiques vient d’être diffusée. Cela change des phases de gameplay mettant davantage l’accent sur l’action.

Ambiance Hollywood

La vidéo en question affirme les arguments space opera de Mass Effect : Andromeda. En arrivant sur la planète Habitat 7, l’équipage des jumeaux Ryder s’attend à atterrir sur la nouvelle Terre, du moins l’espère-t-il. Mais une présence extraterrestre risque fort de doucher les espoirs de ces explorateurs du futur. S’en suivent plusieurs séquences coup de poing que ne renierait pas Hollywood et donnant envie de prendre du pop-corn pour apprécier le spectacle.

Deux choses sont sûres désormais : on devrait vraiment en prendre plein les yeux et l’histoire occupera une place prépondérante dans l’aventure. Il n’y a rien d’illogique là-dedans puisque nous parlons ici d’un RPG avec des quêtes principales et annexes, sans oublier les nombreux dialogues nourrissant la narration. On remarquera que la bande-annonce montre une scène d’amour, l’un des ingrédients de la franchise Mass Effect.