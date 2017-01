On pourra bientôt prendre des photos des merveilleux décors de Final Fantasy XV tel un parfait touriste de l'univers conçu par Square Enix.

Au moment de célébrer les six millions de ventes de Final Fantasy XV, Square Enix avait annoncé que l’évènement « Carnaval Moogle Chocobo » serait accessible à partir du 24 janvier. Plus spécifiquement, à cette date, le RPG recevra une nouvelle mise à jour ajoutant quelques nouveautés supplémentaires en plus du festival temporaire annoncé comme incroyable. On aura notamment droit à l’introduction d’un mode selfie.

Cette fonctionnalité permettra simplement de prendre des photos quand on le souhaite en dehors des combats, un ajout bienvenu puisque, jusqu’ici, seul le personnage Prompto pouvait prendre des clichés selon votre bon vouloir.

Des cadres variés pour accompagner ses photos

La mise à jour inclura aussi des cadres pour habiller vos prises de vue qui ne manqueront pas de mettre en exergue la direction artistique de Final Fantasy XV ou même le fameux évènement « Carnaval Moogle Chocobo » (le timing ne peut pas être un hasard).

À noter qu’ils différeront d’un DLC de Noël à l’autre, avec (Holiday Pack +) ou sans (Holiday Pack) Season Pass. En revanche, on ne trouve aucune mention d’éventuels filtres pour retoucher ses photos.

Enfin, il sera possible d’habiller Noctis afin qu’il soit sur son 31 pour le « Carnaval Moogle Chocobo ». Les possesseurs du Holiday Pack se contenteront d’un simple T-shirt Choco-Mog là où le DLC Holiday Pack + proposera un ensemble festif complet. Heureusement que l’habit ne fait pas le moine.