Le RPG de Square Enix, sorti en novembre dernier après des années d'attente, ne déçoit pas dans ses chiffres.

Alors qu’il était loin d’être gagné d’avance, Square Enix est en train de réussir le pari Final Fantasy XV. Véritable arlésienne, le RPG tiré de la franchise culte transforme ses promesses en succès commercial. Déjà écoulé à cinq millions d’exemplaires le jour de son lancement (le 29 novembre dernier), le titre disponible sur PlayStation 4 et Xbox One en a ajouté un millions de plus depuis.

Après un rapide calcul, Final Fantasy XV en est donc à six millions d’exemplaires dans le monde, un chiffre qui comprend les copies physiques distribuées dans les magasins et les ventes dématérialisées sur le PlayStation Store et le marché Xbox Live.

Bientôt les 10 millions

Naturellement, Square Enix entend fêter ce cap, synonyme de bonne nouvelle, avec un évènement teasé dans des DLC lâchés à Noël. Ainsi, le 24 janvier prochain, il sera possible de se rendre au « carnaval Moogle Chocobo » moyennant un ticket à récupérer dans le Pack Holiday (gratuit) ou le Pack Holiday Premium + (accessible aux possesseurs du Season Pass). Il transformera la ville d’Altissia en « un festival incroyable » pendant une durée limitée — non précisée.

Pour la petite histoire, en avril 2016, Hajime Tababa confiait en conférence de presse qu’il fallait que Final Fantasy XV se vende à 10 millions d’unités pour ne pas être considéré comme un échec. Il est semble-t-il bien parti pour satisfaire les objectifs de Square Enix. Une juste récompense après un développement long et chaotique.