Red Barrels n'exclut une compatibilité VR pour son jeu d'horreur Outlast 2. Mais pas au lancement.

En novembre dernier, Red Barrels, studio derrière les jeux très flippants Outlast, lançait un Kickstarter un peu fou qui prévoyait de sortir une couche pour les joueurs les plus peureux. Hélas, la campagne réclamant 40 000 dollars canadiens (27 850 € environ) n’a pas abouti et les fans devront se priver de cet accessoire loufoque au possible.

Toutefois, revenons à quelque chose d’un peu plus sérieux en parlant du deuxième opus, toujours pas daté mais qui bénéfice d’un engouement certain auprès des amateurs de sensations fortes. Naturellement, un tel jeu à la première personne basé sur une ambiance très travaillée a toutes ses chances pour briller avec la réalité virtuelle. Est-ce que la compatibilité est dans le coin de la tête du studio ?

@ImJustDoodle We'll never say no for the future but definitely not at launch. — Red Barrels (@TheRedBarrels) January 16, 2017

La peur en immersion

Interrogé sur Twitter par un internaute désireux de s’offrir des sueurs froides encore plus marquantes, Red Barrels a confié que Outlast 2 ne sera pas jouable en réalité virtuelle à son lancement, que ce soit sur PC via l’Oculus Rift ou le HTC Vive, ou sur PlayStation 4 grâce au PlayStation VR. Pour autant, la porte ne semble pas totalement fermée et le community manager s’est réfugié derrière l’éternel « on ne sait jamais ».

Il faut dire qu’Outlast 2 aurait tort de se priver de la réalité virtuelle quand on voit Capcom surfer sur la vague avec le prometteur Resident Evil 7 : Biohazard. Certes, la firme nippone dispose de beaucoup plus de ressources que Red Barrels. Certes, il faut plus qu’un simple patch pour ajouter pareille fonctionnalité en s’assurant d’éviter les écueils de la technologie (le motion sickness notamment). Mais il faut avouer que le titre s’y prête plutôt bien.

Si l’éventualité devient une réalité, il conviendra peut-être d’y réfléchir à deux fois pour la couche tant elle pourrait s’avérer indispensable…