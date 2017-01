La page Steam de Resident Evil 7 détaille le Season Pass, nécessaire pour profiter de tous les DLC qui seront disponibles avant la fin d'année.

Le 24 janvier prochain, les fans de la saga Resident Evil vont pouvoir refaire des cauchemars avec un septième opus canonique revenant aux sources. Finis les TPS orientés action, bonjour la vue à la première personne et l’ambiance lugubre à souhait, très typée survival-horror. En revanche, ce Resident Evil 7 : Biohazard n’échappera pas aux DLC et au Season Pass, détaillés par la page Steam du jeu développé par Capcom. Pour quoi faudra-t-il payer quelques euros supplémentaires ?

Jamais sans ses DLC

Le Season Pass de Resident Evil 7 : Biohazard, dont on ignore encore le prix quand on l’achète séparément, proposera visiblement trois contenus additionnels : les Vidéos interdites Vol. 1 (« Cauchemar », « La chambre », « Ethan doit mourir »), les Vidéos interdites Vol. 2 (« Vingt-et-un », « Filles », « 55e anniversaire de Jack ») et un épisode pour l’histoire (pas de nom ni de précision sur sa nature exact). On imagine que les fameuses vidéos ressembleront aux cassettes que l’on peut déjà ramasser dans l’aventure principale, soit des mini-expériences nous faisant revivre plusieurs moments passés.

Bien sûr, nous n’avons aucune idée du calendrier de sortie de ces différents DLC, mis à part qu’ils seront tous disponibles avant le 31 décembre 2017.

Par ailleurs, Steam précise que « l’achat d’un Season Pass ne peut être annulé, que le contenu ait été téléchargé ou non. » Vous êtes prévenus et n’oubliez pas qu’une démo jouable peut-être téléchargée sur PlayStation 4, Xbox One et PC.