La Nintendo Switch pourra s'appuyer sur un catalogue de jeux pour se vendre. Oui, mais quelles productions exactement ?

80 : c’est le nombre de jeux en développement sur la Nintendo Switch, comme l’a annoncé la firme nippone durant sa conférence de présentation organisée le 13 janvier dernier. Depuis, les éditeurs s’en donnent à coeur joie pour dévoiler leurs différents projets et il est donc temps de faire le point afin d’y voir un peu plus clair dans le line-up de la console hybride. Les premières semaines ne seront pas folichonnes mais il y a de quoi se rassurer sur la quantité d’ici décembre et au-delà de l’horizon 2017.

Des dizaines et des dizaines de jeux

Les jeux au line-up de lancement (ou presque) :

1-2 Switch (le 3 mars)

Constructor HD (le 3 mars)

Has been Heroes (mars)

I am Setsuna (mars)

Just Dance 2017 (mars)

Mario Kart 8 Deluxe (le 28 avril)

Skylanders Imaginators (le 3 mars)

Snipperclips – Cut it out, together ! (mars)

Super Bomberman R (le 3 mars)

The Legend of Zelda : Breath of the Wild (le 3 mars)

Les jeux prévus pour 2017 (mais sans date) :

ARMS (printemps)

Cube Life : Island Survival HD (printemps)

LEGO City Undercover (printemps)

NBA 2K18 (septembre)

RiME (mai)

Splatoon 2 (été)

Super Mario Odyssey (fin d’année)

Sonic Mania (printemps)

The Binding of Isaac : Afterbirth † (été)

The Elder Scrolls V : Skyrim (automne)

Yooka-Laylee (printemps)

Les jeux confirmés :

Arcade Archives

Disgaea 5 Complete

Dragon Ball Xenoverse 2

Dragon Quest X

Dragon Quest XI

Dragon Quest I & II (le 3 mars au Japon)

Dungeon of Zaar

Farming Simulator

Fast RMX

FIFA

Fire Emblem Warriors

Minecraft

Minecraft : Story Mode – The Complete Adventure

Monster Boy and the Cursed Kingdom

New Frontier Days : Founding Pioneers

No More Heroes

Project Octopath Traveler

Project Sonic 2017

Puyo Puyo Tetris

Rayman Legends : Definitive Edition

Redout

Riverside

Shin Megami Tensei : Brand New Title

Shovel Knight : Treasure Trove

Steep

Syberia 3

Tank It !

Seasons of Heaven

Stardew Valley

The Sacred Hero

Ultra Street Fighter II : The Final Challengers

Untitled Blazblue

Untitled Nobunaga’s Ambition

Untitled Taiko Drum Master

Untitled Tales of

Wonder Boy : The Dragon’s Trap

Xenoblade Chronicles 2