Vidéo : Tout savoir sur la Nintendo Switch : date, prix, caractéristiques et jeux

Nintendo vient enfin de dévoiler tous les détails sur sa future console, la fameuse Nintendo Switch.

La Nintendo Switch sortira donc le 3 mars 2017 dans le monde. Comme convenu, Nintendo a officialisé la date de lancement de sa future console, présentée il y a quelques semaines par une courte vidéo présentant son concept hybride. Nous connaissions le mois depuis la toute première fois où la Switch a été évoquée et c’est durant une conférence diffusée depuis le Tokyo Big Sight que l’illustre constructeur japonais a fini par dévoiler le calendrier, entre autres précisions. Les précommandes ouvriront dès ce matin dans le store situé à New York. En quantités limitées pour appuyer la hype.

La conférence peut être suivie en direct sur YouTube.

Prix, catalogue de jeux

Mais, bien sur, à deux mois du jour j, Nintendo ne s’est pas contenté d’une simple « date de sortie ». Il en a également dit plus sur cette fameuse Switch, précisant par exemple le catalogue qui l’accompagnera. À noter que la Switch sera region-fee, signifiant qu’elle pourra avaler les cartouches achetées à l’étranger, et que le jeu en ligne deviendront payants dans les mois à venir.

Équipée d’un écran tactile, la Switch s’apparente à l’héritière de toutes les précédentes consoles de Nintendo, un concentré de toutes les caractéristiques implémentées au fur et à mesure. On pourra en profiter selon trois modes : TV (via un dock relié en HDMI), tablette posée sur la table avec une béquille et en 100 % mobile. Nintendo parle d’une autonomie comprise entre 2,5 et 6 heures en fonction des jeux tandis que la Switch se rechargera via USB-C.

La présentation nous apprend par ailleurs qu’il y du NFC pour les Joy-Con (rentabilisation des amiibo), par ailleurs équipés d’un accéléromètre, d’un gyroscope et de plusieurs capteurs pour le motion gaming. La fonctionnalité « sharing the joy » permet de prêter l’un des deux à un ami pour jouer à deux. Disponible en plusieurs coloris, le Joy-Con pourra être attaché à un strap à la façon de la Wiimote. Un bouton de capture pour des screenshots et, plus tard, des vidéos fait également son apparition pour l’aspect social. Les Joy-Con et leurs spécificités seront mises en exergue dans le jeu 1 2 Switch, défini comme très convivial et disponible en même temps que la console. Le Wii Sports de la Switch, en d’autres termes.

JeuxARMS, un jeu de combat profitant des Joy-Con, a également été révélé pour une sortie au printemps prochain. Mais que serait une console Nintendo sans son Mario ? Un dénommé Super Mario Odyssey a été officialisé. Il s’agira d’une aventure en 3D et le célèbre plombier, accompagné d’un drôle de chapeau, se rendra cette fois-ci dans un monde mystérieux. Il n’accompagnera pas la Switch à son lancement et sortira en fin d’année.

Le line-up sera gonflé avec Splatoon 2 (été 2017), Dragon Quest X, Dragon Quest XI, Dragon Quest Heroes I & II pour Nintendo Switch, un nouveau Shin Megami Tensei, Skyrim et FIFA. On a aperçu également lors d’une courte vidéo promotionnelle des extraits de Mario Kart, Bomberman, Minecraft (évidemment) et Steep. En tout, 80 productions sont actuellement en production mais peu semblent vouloir être lancées avec la Switch en mars…

PrixCôté prix, autre donnée fondamentale, Nintendo a opté pour tout sauf l’agressivité en le fixant à la même hauteur que les entrées gammes concurrentes (PS4 Slim et Xbox One S 500 Go). La Switch coûtera 299,99 $, ce qui devrait donner 299,99 € chez nous (il faudra se rapprocher de son revendeur pour le confirmer).

Rendez-vous dès cet après-midi pour découvrir nos premières impressions sur la Nintendo Switch. En parallèle, la firme au plombier diffusera un livestream centré sur ses jeux, dès 15h30.

