Studio français, Asobo travaille sur le développement de The Plague, tout juste annoncé par Focus Home Interactive. Rendez-vous en février pour en savoir plus.

Focus Home Interactive, l’un des principaux éditeurs français, a décidé de jouer la carte du teasing en officialisant un nouveau jeu développé par un studio lui-aussi français. Il sera présenté en grande pompe au début du mois de février et, en attendant, il faudra se contenter d’un artwork et d’un titre : The Plague. Il s’agira d’un jeu d’action-aventure qui, sans trop prendre de risque, s’articulera autour de la peste.

Mystère

D’ailleurs, le premier artwork nous montre un duo de héros — une femme et un jeune garçon — en train de fuir des rats, direction une cathédrale se distinguant par un drôle de symbole. Il est difficile de clairement définir ce que sera The Plague mais ont peut miser sur un mode coopératif et/ou une expérience solo à la The Last of Us, avec des personnages qui échangent beaucoup durant l’aventure.

Actuellement en phase de pré-production, The Plague est développé par Asobo Studio, qui a travaillé sur les exclusivités Microsoft ReCore et Quantum Break (soutien technique) et se penche aussi sur des applications HoloLens (le casque de réalité augmentée du géant américain). Sebastian Wloch, le CEO, affirme les ambitions du studio : « Collaborer avec Focus Home Interactive sur une nouvelle création originale de notre équipe est pour nous une étape majeure dans le développement de notre studio. »

Du côté des plateformes visées, il est question de consoles et PC, sans plus de précision. Allez, on met une bille sur la PS4 et la Xbox One et un petit billet sur la Nintendo Switch.