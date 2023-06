Spider-Man : Across the Spider-Verse est un film réussi. Il dissimule même une référence au jeu Spider-Man 2, sur PS5.

Après un Spider-Man : Into the Spider-Verse exceptionnel, Sony a travaillé pendant cinq ans pour sortir en 2023 Across the Spider-Verse, une suite tout aussi magistrale (lisez notre critique sans spoilers) et qui cache de nombreux secrets passés inaperçus. Parmi eux, on peut noter la présence dans le film d’éléments du gameplay de Marvel’s Spider-Man 2, qui arrive cet automne sur PS5.

Sur le forum ResetEra, plusieurs fans en ont discuté, en se demandant si l’extrait en question était totalement nouveau ou s’il provenait de la récente vidéo de gameplay partagée par Sony à l’occasion du PlayStation Showcase. Le directeur de la communauté d’Insomniac, James Stevenson, s’est mêlé à ce débat le 4 juin 2023, en confirmant qu’il s’agit de gameplay unique, dévoilé de manière assez subtile.

Attention, la suite de l’article contient un (léger) spoiler sur le film Spider-Man : Accros the Spider-Verse.

Si Miles d’Insomniac Games n’est pas dans Across the Spider-Verse, Peter est bien présent. // Source : PlayStation

Le gameplay a été révélé au début du film, lorsque Miles retourne dans sa chambre d’école pour se changer avant de rejoindre une réunion parents-profs. En se changeant, Miles discute rapidement avec son ami et colocataire Ganke, qui joue tranquillement à la console, sans avoir fini ses devoirs. Il se trouve qu’il joue à Spider-Man 2. Les images de gameplay sont classiques, avec un Spider-Man qui se balade entre les immeubles à l’aide de ses toiles. Il n’y a pas de Venom, pas de scènes d’action ou de combats, mis-à-part un léger combo d’attaques.

Le multivers, ce monde merveilleux

Parallèlement à l’apparition du Spider-Man d’Insomniac dans le film, ce court extrait de gameplay représente une belle publicité pour le jeu, qui arrivera sur PS5.

Le fait de voir Ganke jouer à ce jeu interroge : les jeux d’Insomniac Games seraient-ils canons, c’est-à-dire des éléments à part entière de l’univers dans Across the Spider-Verse ? On peut supposer que le Peter Parker qui poursuite Miles Morales est aussi le Peter Parker du jeu auquel joue Ganke.

À droite, le Spider-Man d’Insomniac Games. // Source : Sony

Surtout, cela pourrait également signifier que le Miles Morales d’Insomniac existe peut-être dans l’univers d’Across the Spider-Verse. L’idée de les voir se rencontrer un jour parait aussi étrange que géniale. Miles pourrait aussi rencontrer sa version live-action, puisqu’un film du genre serait dans les projets de Sony.

