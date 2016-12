Vidéo : Vampyr : plongez dans un Londres à crocs et à sang Maxime Claudel - il y a 39 minutes Pop culture

DontNod Entertainment abandonne l'ambiance pop de Life is Strange pour un jeu beaucoup plus sombre baptisé Vampyr.

Après Remember Me (pour le compte de Capcom) et Life is Strange (pour Square Enix), le studio parisien DontNod Entertainment enchaîne avec l’intrigant et flippant Vampyr, un action-RPG qui nous permettra d’incarner un personnage sans cesse tiraillé entre le bien et le mal.

En effet, le prénommé Jonathan Reid est un docteur… vampire. La bande-annonce, diffusée par l’éditeur Focus Home Interactive et intitulée Darkness Within, insiste d’ailleurs sur la dualité entre l’homme et le monstre. Ambiance.

Une plongée dans les bas-fonds de Londres

Vampyr nous plongera dans les ruelles mal famées de Londres, au tout début du siècle dernier, en pleine épidémie de grippe espagnole. Jonathan Reid, de retour de la Grande guerre et désormais vampire, fait tout son possible pour aider les habitants de la ville mais aussi lui-même.

Sa condition de prédateur lui impose des choix cornéliens, qui auront un impact direct sur l’écosystème du jeu. Comme chaque PNJ a sa propre histoire et une place bien particulière dans l’univers du jeu, les tuer — une nécessité quand on est vampire — ne sera pas sans conséquence.

Prévu sur PlayStation 4, Xbox One et PC, Vampyr s’appuie sur le moteur graphique Unreal Engine 4 pour plonger dans son ambiance unique. DontNod Entertainment promet de pouvoir choisir son propre style de combat « grâce à un vaste éventail d’armes et de pouvoirs vampiriques ».