Vidéo : Games with Gold : quels sont les jeux offerts sur Xbox One et Xbox 360 en janvier ? Maxime Claudel - hier à 11:31 Pop culture

Microsoft a annoncé les quatre jeux que les abonnés Xbox Live Gold pourront télécharger gratuitement sur Xbox One et/ou Xbox 360 au mois de janvier.

Chaque mois, les abonnés Xbox Live Gold, le service en ligne permettant de jouer en multijoueur sur Xbox One et Xbox 360, sont récompensés par des jeux gratuits : deux sur chacune des consoles.

Sur son blog, Major Nelson dévoile les quatre titres qu’il sera possible de télécharger sans rien payer tout au long du mois de janvier. Les heureux élus sont Killer Instinct Season 2 Ultra Edition et World of Van Helsing : Deathtrap sur Xbox One, The Cave et Rayman Origins sur Xbox 360.

Pour tous les goûts

World of Van Helsing : Deathtrap, un tower-defense avec des éléments de gameplay hérités du genre RPG, pourra être récupéré du 1er au 31 janvier. En revanche, il faudra attendre le 16 du mois pour installer Killer Instinct Season 2 Ultra Edition. Le jeu de combat tiré de la franchise culte, née sur bornes d’arcade et popularisée par la Super Nintendo, sera disponible gratuitement jusqu’au 15 février.

Imaginé par Ron Gilbert et rappelant de bons souvenirs aux fans de Maniac Mansion, le point’n’click The Cave s’offrira aux joueurs Xbox 360 du 1er au 15 janvier. Rayman Origins, qui a redoré le blason de la célèbre mascotte d’Ubisoft, prendra le relais le 16, jusqu’au 31. Précision intéressante : ces deux productions sont rétrocompatibles sur Xbox One, signifiant que vous pouvez y jouer sur la console de Microsoft.