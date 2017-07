Plus tard dans l'année, les cartes bancaires N26 françaises vont être compatibles avec Apple Pay. Une excellente nouvelle pour les clients de la banque déjà très tournée vers les usages mobiles.

En France, Apple Pay se fait désirer. Les banques traditionnelles rechignent à intégrer le service à leurs offres de compte courant. Aujourd’hui, seules 6 banques ou services bancaires ont lancé la fonctionnalité : Banque Populaire, Boon. by Wirecard, Caisse d’Épargne, Carrefour Banque, Edenred (ticket resto) et Orange Cash. Cela laisse encore beaucoup de banques classiques et de grands groupes en dehors du giron d’Apple.

Aujourd’hui, nous apprenons que N26, la banque sur smartphone devenue récemment une vraie banque, va rendre les cartes françaises compatibles avec Apple Pay. Après l’Italie et l’Espagne, la France aura donc droit à sa compatibilité Apple Pay « plus tard dans l’année ». Un moyen simple et sécurisé de payer qui, d’après les responsables de la banque, coïncide avec la volonté d’innover de la marque. L’application peut déjà se déverrouiller par TouchID, la fonctionnalité qui permet de payer avec Apple Pay.

Pour rappel, N26 est un service bancaire entièrement administré en ligne et via une application, qui propose une inscription rapide, des transactions instantanées et plusieurs petites subtilités appréciables que nous avons détaillées dans deux prises en main. N26 propose désormais deux offres, dont un compte premium avec quelques assurances en plus. Son principal concurrent à l’international est Revolut.