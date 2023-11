À partir du 14 novembre, les magasins Apple, Sézane, Dior, Sephora et Dyson, entre autres, commencent à remplacer leurs vieux terminaux de paiement électronique par des iPhone, qui acceptent n’importe quelle carte sans contact. La technologie « Tap to Pay », comme Apple l’appelle, pourrait aussi être une révolution pour les petits commerçants.

En France, Apple Pay est sans doute la technologie de paiement mobile la plus connue. Compatible avec 98 % des cartes bancaires du pays, Apple Pay permet à n’importe qui de payer avec son iPhone plutôt qu’avec sa carte, en le rapprochant d’un TPE (terminal de paiement électronique). Sept ans après le lancement d’Apple Pay, Apple a réussi son pari et a fait de l’iPhone une solution de paiement universelle en France.

À partir du 14 novembre 2023, Apple s’attaque aux commerçants. La marque californienne ambitionne de remplacer les terminaux de paiement que l’on voit partout par de simples iPhone, grâce à un service nommé « Tap to Pay ». Il permet à un iPhone d’accepter des paiements sans contact, au même titre qu’un TPE, qu’il provienne d’un smartphone ou d’une vraie carte. Le potentiel de la technologie Tap to Pay est colossal dans un pays où la majorité des commerces sont des petites entreprises, pour qui la location d’une TPE coûte souvent très cher.

Comment fonctionnent les TPE aujourd’hui ?

Aujourd’hui, pour avoir un terminal de paiement électronique, un commerçant dispose de plusieurs options documentées sur le site du ministère de l’Économie.

Dans la plupart des cas, il lui faut souscrire une offre auprès d’un prestataire de paiement. Il peut s’agir d’une banque (BPCE, BNP Paribas, Crédit Agricole…) ou d’une entreprise financière (SumUp ou Stripe parmi les plus connues). Le modèle le plus courant est celui d’un abonnement mensuel, avec une commission prélevée en plus sur chaque transaction. Les entreprises comme SumUp et Stripe ont secoué le marché avec des terminaux portables à petits prix qui se connectent en Bluetooth, ce qui leur permet de casser les prix par rapport aux « gros » TPE, qui coûtent très cher.

Un des TPE les plus courants en France. Il est ici proposé par le groupe BPCE. // Source : BPCE

Pourquoi passer obligatoirement par un prestataire de paiement ? Parce que ce dernier a l’obligation de vérifier l’activité de son client pour empêcher les fraudes. Une sécurité pour les clients, mais une contrainte pour les commerçants, qui refusent parfois la carte bancaire pour réduire leurs frais.

Comment fonctionne Tap to Pay ?

Avec Tap to Pay, Apple ne devient pas un prestataire de paiement. L’approche de la marque n’est pas de vendre sa technologie directement aux commerçants, mais de la proposer aux prestataires existants.

Pour payer moins cher, un café peut par exemple décider de souscrire une offre avec seulement Tap to Pay chez SumUp ou chez Revolut. Cela lui permet, depuis l’application de SumUp ou de Revolut, d’encaisser des paiements sans contact sans matériel dédié au paiement. Il lui suffit d’entrer le montant et de tendre son iPhone à son client, qui peut passer son propre smartphone ou sa carte sur l’écran. Les frais de location du commerçant disparaissent donc (ou sont fortement réduits), puisqu’il ne loue pas de terminal physique.

Exemple de Tap to Pay avec un iPhone qui utilise Apple Pay pour payer. // Source : Apple

Quels sont les partenaires d’Apple ?

À son lancement en novembre 2023, Tap to Pay est compatible avec de nombreux prestataires de paiement en France. Les commerces abonnés à ces fournisseurs peuvent utiliser un iPhone XS au minimum pour accepter des paiements, en plus du matériel qu’ils possèdent déjà. Ils peuvent aussi souscrire à une offre avec seulement Tap to Pay, mais ils renoncent alors aux paiements avec puce. Voici la liste des partenaires d’Apple au lancement :

BPCE (Banques populaires, Caisses d’Epargne et Payplug)

Ayden

MyPOS

Revolut

SumUp

Viva Wallet

Worldline

Dans un second temps, Apple déploiera Tap to Pay dans les applications des groupes :

BNP Paribas

Stripe

Crédit Coopératif

MarketPay

Stancer

Pourquoi faire alliance avec Apple, alors qu’il menace les TPE ?

Dans cette liste, la présence de grands noms comme BPCE, BNP Paribas, SumUp, Revolut ou Stripe peut surprendre. Pourquoi s’allier avec « l’ennemi », alors que les iPhone pourraient tuer les TPE sur le long terme ?

Ici, il s’agit d’une question de coût. Avec Tap to Pay, les prestataires de paiement n’ont plus à gérer de matériel. Cette partie de leur business n’est pas celle qui leur rapporte le plus, puisqu’il faut fabriquer les TPE, les livrer et les entretenir. En se débarrassant des TPE, les prestataires de paiement ont pour la première fois une solution sans hardware, qui ne peut que leur offrir du bénéfice. L’iPhone va aussi leur permettre de s’adresser à d’encore plus petits commerces, avec des abonnements encore plus abordables.

Chez SumUp, en plus d’une commission d’1,75 %, il faut acheter un terminal de paiement à partir de 39 euros. Tap to Pay permet de ne payer que la commission. // Source : SumUp

Comment Apple gagne de l’argent ?

Apple explique ne pas prélever de commission sur les paiements. La marque dit aussi ne pas avoir accès aux paiements de ses utilisateurs, ce qui l’empêche de connaître les habitudes des commerces ou des consommateurs.

Pour se rémunérer, Apple mise sur des accords avec les prestataires de paiement. On imagine qu’elle prélèvera une somme fixe sur les abonnements avec Tap to Pay.

Dans quels magasins peut-on payer avec Tap to Pay en France ?

À moyen terme, il est probable que Tap to Pay devienne très utilisé dans les petits commerces. Cafés, restaurants, boutiques, taxis, coiffeurs… Tous ont intérêt à se débarrasser de leurs petits TPE pour utiliser des iPhone, surtout s’ils en possèdent déjà. On imagine que les grandes chaînes sont celles qui remplaceront le moins leurs gros TPE, puisqu’ils sont plus flexibles (paiement par puce notamment, là où l’iPhone se contente du paiement sans contact).

Au 14 novembre 2023, Apple indique que l’on peut trouver Tap to Pay dans les magasins :

Apple Store

Christian Dior

Dyson

Rituals

Sézane

Dans un second temps, le groupe Sephora remplacera aussi ses TPE par des iPhone. Il est probable que certains magasins conservent des TPE traditionnels, en plus des iPhone, pour permettre à tous les vendeurs d’encaisser des clients.

Dans les Apple Store américains, Tap to Pay était déjà la norme. // Source : Numerama

Quelles sont les limites de Tap to Pay ?

Tap to Pay est la technologie parfaite pour les petits commerces, mais elle a ses limites pour d’autres.

Limitée au paiement sans contact, Tap to Pay ne peut pas accepter des paiements par carte au-dessus de 50 euros. En revanche, avec un smartphone (Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay), aucune limite n’existe. Le fonctionnement est le même que sur les TPE traditionnels.

Tous les réseaux de paiement de France (Mastercard, Visa, American Express, CB) sont compatibles avec Tap to Pay.

Que faut-il faire pour utiliser Tap to Pay ?

La personne qui paye n’a rien d’autre à faire que de payer. Il lui faut juste positionner sa carte ou son smartphone (iPhone ou Android) sur l’écran de l’iPhone qui sert de terminal de paiement.

Pour le commerçant, il faut d’abord activer l’option depuis l’application de son prestataire de paiement. Ensuite, il pourra se servir de son iPhone pour accepter des paiements. On imagine que des groupes comme Revolut et SumUp communiqueront prochainement sur des offres très abordables pour amener la carte de paiement dans de nouveaux marchés.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !