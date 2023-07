À l’occasion des 15 ans de l’App Store, qui a ouvert le 10 juillet 2008, les internautes s’amusent à s’échanger des captures d’écran de leurs premiers achats dans le magasin d’applications. On vous explique comment faire.

Facebook, iTunes Remote, AIM ou Super Monkey Ball… Le 10 juillet 2008, il n’y avait pas beaucoup d’applications sur l’App Store.

Au moment du grand lancement du magasin d’applications de l’iPhone, une idée à laquelle Apple ne croyait pas vraiment, seuls 500 logiciels étaient disponibles au téléchargement. À l’époque, personne n’aurait imaginé que cette petite boutique virtuelle serait à l’origine de la formation de milliers d’entreprises, qu’elle créerait sa propre économie ou qu’elle rapporterait autant d’argent. En 2022, il y avait pratiquement 2 millions d’apps sur l’App Store, pour des dizaines de milliards d’euros de revenus.

Un an après le 15e anniversaire de l’iPhone, au tour de l’App Store de passer ce cap symbolique. Lancé avec iPhone OS 2.0 (l’ancêtre d’iOS), le magasin d’applications est à l’honneur sur Twitter ou Threads, où les internautes se partagent leurs meilleurs souvenirs.

Comment retrouver ses premières applications ?

Quelle est la première application que vous avez téléchargée sur l’App Store ? À quelle date ? Avec quel appareil ? Pour répondre à ces deux premières questions, il suffit d’ouvrir l’App Store sur votre iPhone ou iPad actuel. Pour la troisième, il n’y a que vos souvenirs pour vous éclairer.

Ouvrez l’ App Store et touchez votre photo de profil en haut à droite.

et touchez en haut à droite. Le menu Compte va s’ouvrir, il vous faudra sélectionner Achats , puis Mes achats (si vous avez le partage familial activé).

, puis (si vous avez le partage familial activé). Rendez-vous ensuite tout en bas de la liste qui s’affiche (vous pouvez utiliser le curseur à droite pour aller plus vite), et vous arriverez à vos premiers achats.

qui s’affiche (vous pouvez utiliser le curseur à droite pour aller plus vite), et vous arriverez à vos premiers achats. Le plus ancien apparaît tout en bas, avec la date du premier téléchargement. (À noter que la plupart de ces applications ne sont pas compatibles avec les appareils récents, puisqu’iOS 11 a abandonné le support des apps 32 bits).

Voici comment accéder à ses premières apps. // Source : Numerama

Dans le cas de l’auteur de cet article, c’est le jeu Super Monkey Ball, qui était vendu pour approximativement 10 euros, qui a servi de premier téléchargement. L’achat avait été réalisé le 18 juillet 2008, une semaine après l’App Store, sur un iPod touch de première génération (qui fonctionne d’ailleurs encore, mais qui ne peut plus installer d’applications).

La brève histoire de l’App Store

Malgré ses qualités de visionnaire, Steve Jobs avait eu tort sur l’App Store. Au lancement de l’iPhone en 2007, le créateur d’Apple était convaincu qu’il ne fallait pas ouvrir son smartphone aux applications tierces. Steve Jobs était convaincu que les sites Internet étaient suffisants, ce qui l’avait amené à lutter contre le jailbreak, qui permettait avec des logiciels comme Installer d’ajouter des applications sur son iPhone.

Un an après le lancement de l’iPhone, Apple a changé d’avis. Le 6 mars 2008, la marque organise une conférence de presse dédiée au futur de l’iPhone. Elle y dévoile à la presse un kit de développement pour fabriquer des applications pour iPhone. Steve Jobs conclut cette conférence par l’annonce d’iPhone OS 2.0, avec l’App Store comme nouveauté majeure (et aussi le support de Google Street View et les notifications push pour les mails).

Steve Jobs lors de la première apparition du logo de l’App Store, le 6 mars 2008. // Source : Apple

Trois mois plus tard, à la WWDC 2008 le 9 juin, Apple annonce la finalisation d’iPhone OS 2.0 (et l’iPhone 3G, par la même occasion). La mise à jour est lancée le 11 janvier 2008 sur les iPhone et iPod Touch (elle est payante sur iPod), avec l’App Store lancé le même jour. C’est le début de l’histoire.

Le futur de l’App Store : la concurrence ?

Dans 15 ans, où en sera l’App Store ? À plus courte échéance, l’arrivée de nouveaux règlements européens comme le DSA risque de mettre à mal Apple. Pour la première fois, la marque va être obligée d’autoriser l’installation d’applications en dehors de l’App Store, ce qui marquera la fin du monopole de sa si populaire boutique en ligne.

L’âge d’or de l’App Store est sans doute déjà derrière lui, mais le magasin d’Apple peut se vanter d’avoir initié une véritable révolution numérique. Au-delà de la révolution de l’iPhone en lui-même, l’App Store est sans doute ce qui a le plus changé la mobilité ces dernières années.

