Amazon l'acquisition de Whole Food Market, une très importante chaîne de magasins spécialisée dans les produits biologiques. Le géant du e-commerce met la main sur plus de 400 boutiques et plusieurs dizaines de milliers de salariés.

Dans la grande distribution, Amazon vient de franchir un cap décisif. En effet, le géant du commerce électronique a annoncé vendredi 16 juin l’acquisition surprise de Whole Foods Market, une entreprise américaine de distribution alimentaire spécialisée dans les produits biologiques. Montant de la transaction, qui doit être achevée au cours du second semestre 2017 ? 13,7 milliards de dollars.

Amazon ne prévoit pas de bouleverser l’organisation de la chaîne, du moins pas dans l’immédiat. Le communiqué fait savoir que l’entreprise ne changera pas d’image de marque — celle-ci ayant acquis une certaine valeur dans les pays où la firme opère — et actuel directeur général, John Mackey, restera à son poste. Enfin, le siège de la chaîne de magasins sera maintenu à Austin (Texas).

Fondée en 1980, l’enseigne comptait, en septembre 2015, 431 boutiques réparties aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, ainsi que 91 000 employés, mais des vagues de licenciement ont toutefois réduit notablement la masse salariale – 9 000 postes ont ainsi été supprimés en 2014 et 1 500 autres ont été détruits au cours des derniers mois de l’année 2015.

La chaîne américaine, en mauvaise santé financière, va donc poursuivre son histoire avec Amazon — dont l’intérêt pour le monde de l’épicerie et des produits frais n’est pas tout à fait nouveau — en toile de fond, qui devrait lui faire profiter de son savoir-faire en matière de logistique et pourquoi pas, à beaucoup plus long terme, de son service de livraison par drone, qui promet de livrer des biens en l’espace de 30 minutes.

Les salariés de Whole Foods Market feraient toutefois bien de se méfier. En passant sous l’égide d’Amazon, ils pourraient tôt ou tard être remerciés par le géant du net : après tout, Amazon a présenté fin décembre une vidéo de présentation d’un concept de magasin où il n’y a ni file d’attente, ni caisse et ni argent. Une approche qui pourrait être déclinée un jour ou l’autre chez Whole Foods Market.

Pendant un temps, des rumeurs faisaient état d’un projet d’Amazon consistant à ouvrir 2 000 magasins. L’entreprise américaine était alors intervenue pour démentir avec force ce bruit de couloir, alors qu’une enquête du Wall Street Journal avait mis au jour un vaste plan pour prendre d’assaut le secteur alimentaire à travers les États-Unis. Il semble que Whole Foods Market va l’y aider.