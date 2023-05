Après Google et Microsoft, voilà qu’Amazon entre dans la danse de l’intelligence artificielle générative. L’IA semble s’immiscer au cœur de l’ensemble des services en ligne et le géant du commerce en ligne n’y coupe pas. Véritable besoin de l’utilisateur ou clin d’œil aux investisseurs, Amazon prépare l’intégration de l’IA dans ses services destinés au grand public.

Plusieurs offres d’emplois, remarquées par nos confrères de Bloomberg le 15 mai 2023, dévoilent une image schématique de ce que pourrait être la version future du magasin d’Amazon. Un chatbot interactif semblable à celui d’OpenAI pourrait voir le jour. Ce serait un véritable assistant commercial, présent pour conseiller le client jusqu’à la vente.

Une offre d’emploi pour un poste d’Ingénieur en développement logiciel, spécialiste du machine learning, publiée sur la plateforme de recrutement d’Amazon dévoile de précieuses informations sur les intentions de la firme. Il est question de travailler à « l’amélioration des achats sur Amazon en utilisant les capacités conversationnelles de grands modèles de langage ».

Au sein d’une autre proposition, Amazon parle d’une véritable réorganisation de la recherche. Le chatbot devrait offrir la possibilité aux utilisateurs de trouver des réponses aux questions sur les produits, de comparer plusieurs articles afin de trouver l’achat idéal pour le client. L’entreprise évoque une révolution comparable à celle du navigateur web NCSA Mosaic dans les années 1990. « Si vous avez manqué les années 90 (le World Wide Web, Mosaic et la création d’Amazon et de Google), ne manquez pas cette occasion », clame l’annonce.

Au sein d’une troisième proposition d’emploi, la firme de Seattle dévoile ce qui semble être le nom de code du projet : « AI-first .» L’objectif répété est clair : « Réinventer la façon dont nous faisons de la recherche grâce à l’utilisation de techniques d’apprentissage profond de nouvelle génération à très grande échelle. » Une équipe est en train d’être constituée avec de nombreux scientifiques, des ingénieurs et plusieurs responsables de programmes techniques.

Contacté par Bloomberg, Amazon refuse pour le moment de communiquer davantage sur ses futurs projets en matière d’IA publique. « Nous

investissons de manière significative dans l’IA générative dans toutes nos activités », fait savoir Keri Bertolino, porte-parole de l’entreprise.

Bien que les projets IA d’Amazon se multiplient ces dernières semaines, l’entreprise n’en est pas à son coup d’essai. La firme développerait depuis de nombreuses années des grands modèles de langage (LLM) similaires à ceux d’OpenAI.

« Les possibilités offertes par l’IA générative sont passionnantes. Et c’est une partie de ce que vous voyez avec des modèles comme ChatGPT. Mais la plupart des grandes entreprises profondément techniques, comme la nôtre, travaillent elles-mêmes depuis longtemps sur ces modèles d’IA génératives de très grande taille », assurait Jeff Bezos en février au fil d’un entretien avec le Financial Times. Amazon entre aujourd’hui dans la phase d’implémentation publique de ses technologies développées en interne.

