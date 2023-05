Amazon veut (encore) accélérer la livraison des colis à ses clients. La firme mise sur une réorganisation globale de sa chaîne de transport pour optimiser les distances parcourues par les livreurs.

Toujours plus vite. Amazon veut encore raccourcir ses délais de livraison. Le géant du commerce en ligne ne cesse d’optimiser ses opérations pour rester leader du secteur. Aux États-Unis, l’entreprise a réduit considérablement la distance parcourue par les colis dans le but de livrer toujours plus rapidement les clients.

La firme américaine a entrepris de gros changements au sein de sa chaîne logistique, transformé sa gestion des stocks et modifié l’affichage de son catalogue. Afin de maximiser l’efficacité de son processus de livraison, l’entreprise utilise désormais l’intelligence artificielle. Cette évolution pourrait positivement affecter le chiffre d’affaires de l’entreprise.

Des livraisons optimisées par IA

Pour optimiser le temps de livraison et la distance parcourue par les colis des clients, Amazon cherche continuellement à placer ses entrepôts au plus près des points de distribution. Cette tâche complexe est maintenant réalisée par des outils internes basés sur l’intelligence artificielle. C’est ce que confirme Stefano Perego, vice-président du traitement des clients et des services opérationnels mondiaux pour l’Amérique du Nord et l’Europe chez Amazon, relayé par CNBC le 15 mai 2023.

Le modèle utilisé par Amazon permet d’anticiper quels seront les produits demandés par les consommateurs et dans quelle région. L’IA indique alors où placer les articles afin que les clients puissent se faire livrer encore plus rapidement. Les itinéraires des colis sont calculés par le système en prenant en compte de nombreuses variables, jusqu’à la météo sur le trajet.

Aux États-Unis, les produits sont maintenant expédiés à 74 % depuis des centres dans la même région que celle du destinataire. Non seulement cela réduit le temps de livraison, mais également des émissions de CO2 liées.

Le catalogue d’Amazon modifié

Cette nouvelle configuration logistique est susceptible d’affecter le classement du catalogue Amazon. Les produits présents dans la région de l’utilisateur pourraient apparaître plus hauts dans les résultats afin qu’ils soient choisis en priorité, expliquait Udit Madan, vice-président des transports d’Amazon au Wall Street Journal, le 13 mai.

Le catalogue Amazon va profondément changer. // Source : Capture d’écran

Cette simplification des itinéraires affecte directement le chiffre d’affaires de l’entreprise. Comme le temps de livraison, les coûts sont optimisés et minimisés.

Enfin, le géant Américain assure que plus les livraisons sont rapides, plus les clients sont amenés à revenir sur le site pour commander. « Lorsque nous offrons des vitesses plus rapides, les clients sont plus susceptibles d’acheter quelque chose. Ils reviennent plus souvent pour faire leurs courses chez nous », assure Udit Madan. Toutefois, cette petite révolution dans la logistique ne semble encore réservée qu’au seul marché nord-américain.

