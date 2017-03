La French Tech lance un programme destiné à améliorer la mixité sociale au sein des startups. Ses lauréats bénéficieront d'une aide financière et d'un accompagnement personnalisé.

« Introduire plus de diversité sociale dans l’écosystème des startups en France » : voici l’objectif qu’entend atteindre la French Tech avec son nouveau programme, baptisé French Tech Diversité. Annoncée le 2 mars 2017, l’initiative vise à soutenir des projets de startups portés par des entrepreneurs résidant dans un quartier de la politique de la ville, aux étudiants boursiers ou aux bénéficiaires des minima sociaux.

Après le lancement du French Tech Visa pour attirer les talents étrangers, le programme French Diversité débute en phase expérimentale. Il devrait ensuite être mis en place dans l’ensemble de l’Hexagone, dans les écosystèmes labellisés Métropoles French Tech.

« La French Tech est socialement très homogène. Elle fait peu de place à la diversité qui, en France comme ailleurs, est le terreau de l’innovation. Je salue la mobilisation des entrepreneurs et celle de l’ensemble des acteurs économiques et partenaires qui l’accompagnent. Ce programme Diversité participe pleinement à l’attractivité de nos écosystèmes », s’est félicité Christophe Sirugue, qui remplace Axelle Lemaire au poste de secrétaire d’État chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation.

Un appel à candidatures du 10 mars au 17 avril

Pour faire partie de la première promotion de startups, limitée au nombre de 35, un appel à candidatures sera ouvert du 10 mars au 17 avril 2017. L’accompagnement consistera en une aide financière de 45 000€ (destinée à couvrir les frais propres et externes du projet), un hébergement en incubateur ainsi qu’un mentorat individuel et collectif.

La participation est ouverte aux entrepreneurs porteurs d’un projet « early stage » et propriétaires d’une société ayant au moins trois ans d’existence. Les Jeunes entreprises à réel potentiel de croissance créées il y a moins de trois ans sont également concernés. Enfin, le projet doit être conçu autour d’une innovation liée au domaine du numérique.

« En créant le programme French Tech Diversité, nous l’entendons de manière plus large et inclusive. […] Le terme diversité souligne une démarche de responsabilité sociale tout en répondant à une logique et des besoins économiques », peut-on lire dans le communiqué de presse publié par la French Tech. Les lauréats du programme seront dévoilés au mois de juin 2017.