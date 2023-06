Numerama s’est entretenu avec Stan Larroque, créateur de l’entreprise Lynx, qui propose un casque de réalité mixte à 1 299 euros à destination des entreprises. Pour la start-up française, l’annonce du Apple Vision Pro n’amène « que des bonnes nouvelles ».

« Ce n’est pas une révolution, mais c’est l’évolution dont on avait besoin le marché. » Pour Stan Larroque, le créateur de l’entreprise française de réalité mixte Lynx, le casque Apple Vision Pro est une « bonne nouvelle ». Un moyen de se rassurer alors que l’arrivée d’Apple sur le marché pourrait invisibiliser toutes les entreprises qui sont arrivées avant ? Ce n’est pas comme ça que pense le Français, conscient du timide démarrage des casques VR ces dernières années. « Ils sonnent l’an 0 de la réalité mixte », avance Stan Larroque.

Apple va faire découvrir la réalité mixte au monde

En 2022, Numerama avait pu découvrir le Lynx-R1, plusieurs mois avant son lancement. Impressionnant à plusieurs niveaux, le casque de réalité mixte est, au moins au niveau de son concept, très similaire à celui d’Apple. Des caméras répliquent la réalité dans des écrans, ce qui permet d’ajouter des éléments virtuels au monde réel. Une des démos proposée par Lynx consiste d’ailleurs en la manipulation d’objets virtuels, comme des planètes, avec les mains. Le tout sans jamais arrêter de voir le vrai monde, ce qui est exactement ce qu’Apple a avancé sur scène le 5 juin.

Interrogé après l’annonce d’Apple par Numerama, Stan Larroque se montre très optimiste : « Ça me rassure énormément. Ça valide technologiquement le fait qu’on fait les choses bien chez Lynx. » Pour le créateur de l’entreprise, les choix d’Apple vont dans le bon sens, alors qu’il craignait que le positionnement de la marque mette à mal sa propre stratégie : « C’est très similaire à nous. Il y a du passthrough, il n’y a pas de manettes. » Le prix de 3 500 dollars annoncé par Apple est même perçu comme une bonne nouvelle par Lynx, qui y voit une opportunité pour son produit. « Si t’as pas les moyens de te payer ta Ferrari, tu peux acheter une BMW », s’amuse Stan Larroque. La sortie du Vision Pro en 2024 laisse également suffisamment de temps pour peaufiner son produit.

Le casque Lynx-R1 est conçu à Paris. // Source : Numerama

Plus largement, Lynx se réjouit de l’arrivée d’Apple d’un point de vue marketing. « Je n’ai jamais eu autant d’appels de journalistes. Apple a fait couler beaucoup d’encre. Ils apportent le marketing, le côté cool. Ils vont éduquer les développeurs et les utilisateurs d’une manière dont je ne pouvais pas rêver ». Ironique, Stan Larroque compare au passage l »ancien roi de la réalité mixte, Meta, avec Apple : « Avant, le visage de l’industrie c’était Mark Zuckerberg, Apple a un côté beaucoup plus cool. »

Face à Apple, Lynx est néanmoins conscient que la bataille de l’écosystème risque d’être compliquée. Le Français compte continuer de travailler avec des développeurs tiers et surveillera les efforts de Google avec son futur Android XR, annoncé avec Samsung. Lynx assure néanmoins qu’il restera autonome vis-à-vis du système d’exploitation, pour mettre la vie privée en avant en tant que constructeur européen.

Stan Larroque, créateur de Lynx, dans les locaux de l’entreprise en 2022. // Source : Numerama

Et les autres géants, dans tout ça ?

L’Apple Vision Pro est un élément positif pour une petite entreprise comme Lynx, mais en est-il de même pour géants comme Meta et HTC, qui proposent eux aussi des casques de réalité mixte ? Mark Zuckerberg est le premier à avoir réagi aux annonces de Tim Cook en critiquant la vision isolatrice d’Apple, tandis que HTC tente de surfer sur la hype Apple Vision Pro pour faire parler de ses casques Vice.

En réalité, contrairement à ce que certains laissent penser, tout le petit monde de la VR a de quoi se réjouir de l’annonce du Vision Pro. À 3 500 dollars, le produit est trop cher pour être trop compétitif. En revanche, il prouve aux investisseurs, et par la même occasion aux futurs clients, que la VR n’est pas qu’un truc de geek. « Le fait que ce soit possible de travailler avec, de lire, de regarder des films… On arrive enfin à un usage qui dépasse le jeu vidéo », se réjouit Stan Larroque de Lynx, qui a désormais hâte de faire connaître son casque à tous.

