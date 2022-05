Sur 14 000 réservations annoncées, il n’y aurait finalement que 401 précommandes confirmées par un acompte pour le modèle FF 91. Faraday Future continue de croire en ses chances sur le marché de la mobilité électrique, mais cela ressemble de plus en plus à une mission impossible.

Ce qui devait être un concurrent flamboyant de Tesla continue de ramer pour survivre. En décembre dernier, la marque Faraday Future semblait enfin sortir la tête de l’eau, et annonçait le démarrage prochain de sa production dans sa nouvelle usine. Le rapport financier du premier trimestre 2022, présenté le 23 mai, montre que la réalité n’est pas aussi réjouissante.

Faraday Future a plusieurs fois communiqué le chiffre de 14 000 réservations atteintes, dès les premières annonces du lancement de son modèle FF 91. Sauf que ces chiffres ne correspondaient à rien de concret, puisque seules 401 réservations ont été faites en incluant un acompte de 1 500 $ (1 400 €) ou 5 000 $ (4 600 €) selon la finition choisie. Ces fausses annonces ont induit en erreur les investisseurs de la marque. Une enquête interne a été lancée pour mettre en lumière la situation réelle, ce qui a poussé plusieurs cadres de la direction à démissionner en février.

Pas si simple de passer du concept à la production du véhicule

Plusieurs nouvelles startups avaient mis des étoiles plein les yeux aux investisseurs en se positionnant comme des concurrents crédibles de Tesla. Si certains de ces nouveaux acteurs ont enfin passé le cap de la production de véhicules, comme Rivian et Lucid, d’autres restent toujours embourbés dans les difficultés, comme Faraday Future ou Byton. D’autres, comme Dyson, ont carrément jeté l’éponge.

L’étape la plus sensible, pour tous ces nouveaux constructeurs automobiles, est la mise en production de leurs modèles. Ce n’est pas tout de dessiner des modèles séduisants, de promettre des performances alléchantes, et d’intégrer toujours plus de technologies aux concepts-cars présentés. Encore faut-il construire une usine, ou s’associer avec un partenaire de confiance, pour le faire. Microlino, dont nous vous parlions il y a peu, était aussi dans cette situation compliquée. Ce moment où le public semble réceptif au projet, mais qu’il faut passer le Rubicon pour pouvoir livrer les modèles aux clients, est essentiel.

La FF 91 de Faraday Future voit ses chances de voir le jour réduites chaque jour. // Source : https://www.ff.com/

Pour marquer les esprits, Faraday Future avait organisé une petite course façon départ-arrêté où sa FF 91 battait la Tesla Model S de l’époque, en 2017. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, et si la FF 91 devait être novatrice en 2018, il n’est pas certain que le modèle le soit toujours autant en 2022. Ce qui explique probablement pourquoi les volumes de précommandes sont si faibles, alors que les concurrents affichent des scores beaucoup plus élevés.

Un point sur la situation de Faraday Future

Sur le plan financier selon son rapport trimestriel, Faraday Future a déclaré une perte d’exploitation de 149 millions de dollars au premier trimestre 2022. Ces pertes sont imputées au renforcement de ses services d’ingénierie, de conception et de test, en plus de l’augmentation des effectifs.

La marque a démarré son usine fin 2021, elle dispose aussi d’un premier showroom à Beverly Hills. Elle serait en train de chercher à ouvrir un deuxième magasin. Les premiers véhicules qui devraient être livrés d’ici l’été 2022 sont désormais annoncés pour le troisième trimestre 2022.

Avec au mieux 401 véhicules à produire, l’outil de production n’aura pas à prévoir une montée en cadence trop rapide, ce qui devrait finalement bien arranger les affaires de Faraday Future. Rappelons au passage que malgré le versement d’un acompte, les réservations peuvent être annulées par les acheteurs concernés.