Présenter un prototype est une chose, passer à la phase d’industrialisation en est une autre. Les nouvelles marques automobiles à se casser les dents sur la production des véhicules promis sont nombreuses à se casser les dents. Pourtant, Faraday Future persiste à y croire pour 2022, alors que nous la pensions à l’agonie.

La FF91 de Faraday Future a été présentée en grande pompe au CES Las Vegas de 2017, annoncée comme pouvant détrôner Tesla et sa Model S à l’époque. Depuis, la marque s’est retrouvée empêtrée dans les difficultés financières. Mais alors que l’on croyait le sort de ce projet scellé à une mort certaine (comme Byton), on perçoit encore quelques signes vitaux en provenance de Faraday Future.

C’est souvent à l’approche, ou pendant, le salon du CES de Las Vegas que Faraday Future tente de montrer qu’elle existe toujours et que le projet avance, mais plus les années passent, plus on a du mal à y croire. Alors que Faraday Future tenait une conférence audio pour rassurer les investisseurs, nous sommes allés écouter ce que la marque avait à leur dire.

Une usine qui avance et des livraisons pour l’été 2022

La dernière fois que nous vous parlions de la FF91 de Faraday Future, c’était en janvier 2020. Alors que le CES 2020 se tenait à Las Vegas, Faraday Future n’y exposait pas, enfin pas directement. Comme quelques entreprises qui n’ont plus les moyens de disposer d’un couteux stand au sein de l’événement, Faraday Future jouait à cache-cache dans la ville pour présenter sa voiture à quelques privilégiés.

Faraday Future FF91 en test // Source : Faraday Future

À ce moment-là, Faraday Future prévoyait les premiers véhicules pour fin 2020. Enfin, cette annonce était faite quelques semaines avant que le covid ne paralyse tout. On imaginait même que cela serait le coup de grâce pour la marque, déjà fragile financièrement avant la pandémie.

Apparemment, elle a survécu en creusant sa dette et en lançant des levées de fonds. Près d’un milliard de dollars a été récupéré cet été, ce qui devrait permettre le lancement de la FF91 avec assez de liquidités.

Les travaux de l’usine Faraday Future ont démarré, une partie dédiée à la pré-production voit le jour, alors que les travaux de la zone de production démarrent tout juste, avec les autorisations nécessaires. En tout cas, ce sont les images et le message que la marque Faraday Future a envoyé à ses investisseurs :

Une production et des livraisons d’ici à l’été 2022 semblent quand même un peu optimistes à l’heure où nous écrivons cet article.

Un acteur du véhicule électrique de luxe ?

La FF91 n’a jamais été prévue comme un véhicule électrique abordable, mais la conférence diffusée ce 7 décembre 2021 en fait le rappel avec ces mots prononcés par Dr Carsten Breitfeld, PDG de Faraday Future : « Dans le haut de gamme du marché, il n’y a actuellement aucun acteur dominant. Pas Maybach, pas Rolls Royce, pas Porsche ou Maserati. Le premier producteur mondial de VE de luxe vraiment haut de gamme sera Faraday Future, lorsque nous présenterons notre modèle phare, le FF 91, en juillet 2022. »

Places arrière de la FF91 // Source : Faraday Future

Aucun prix n’a été communiqué, les rumeurs confirment toujours un positionnement entre 120 000 et 200 000 $. La fiche technique reste également partielle. On est toujours sur les annonces faites en 2017 au lancement avec :

3 moteurs électriques

1050 ch de puissance

0 à 60 mph en 2.39 secondes

595 km d’autonomie (non homologué)

Transmission intégrale

Intérieur de la FF91 // Source : Faraday Future

Faraday future mise tout sur le confort et la technologique à bord, avec des grands écrans à l’avant comme à l’arrière, mais aussi de quoi assurer une conduite autonome avec un fort développement de l’IA.

Le premier flagship de la marque ouvrira ses portes à Beverly Hills, tout un symbole de la cible de clients visés. Nous vous donnons donc rendez-vous en juillet 2022 pour faire le point sur l’avancée de la FF91 de Faraday Future.