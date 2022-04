Vivement critiquée depuis son arrivée fin janvier 2022, l’application mobile SNCF Connect ne propose qu’un seul thème visuel sombre, qui n’a pas fait l’unanimité. Un mode clair devrait être ajouté en mai.

Parmi les très nombreuses critiques adressées à l’application SNCF Connect, lancée fin janvier 2022, celle du thème sombre est revenue régulièrement. Il suffit de jeter un œil aux tweets pour s’en rendre compte : « le mode sombre de la nouvelle app SNCF Connect rend tous ses efforts de lisibilité caduques », « j’ai besoin de lumière dans ma vie ok » peut-on lire, entre autres retours négatifs.

À celles et ceux qui se demandaient jusqu’à présent « comment on enlève le mode sombre de l’application SNCF Connect svp c’est insupportable », la réponse était tout simplement : ce n’est pas possible, le dark mode est obligatoire. Mais la situation va changer : le 8 avril, la SNCF a annoncé que l’option d’un mode clair sera disponible dans son app SNCF Connect tant décriée, à partir du mois de mai, a relevé notre confrère le journaliste Arnaud Tousch de RTL. La décision a visiblement été prise en réaction aux nombreuses critiques.

Application SNCF Connect avec le thème sombre. // Source : Capture d’écran SNCF ; Nino Barbey pour Numerama

Contacté par Numerama, le service de presse de la SNCF a confirmé que l’information avait été diffusée vendredi 8 avril au matin dans une dépêche de l’AFP, reprise par la presse. « Nous avions fait le choix d’un thème bleu nuit pour le confort visuel et les économies d’énergie. Je reste convaincu que c’est le bon choix. Mais il faut entendre les critiques », a déclaré Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, cité par Le Parisien.

150 correctifs ont été apportés à SNCF Connect depuis son lancement

150 correctifs ont été appliqués à SNCF Connect depuis son lancement en janvier dernier (soit plus d’une mise à jour par semaine). Les principaux défauts ont été réparés, comme le bouton « Payer » qui ne marchait pas ou le QR code des billets de train apparaissant comme frauduleux. D’ici mai, il devrait également être possible d’afficher dans l’app la composition des trains.

Les usagers et usagères de l’application devraient donc bientôt avoir la possibilité de choisir le thème à leur convenance dans SNCF Connect. La date exacte de l’arrivée d’un thème clair n’a pas été précisée davantage. On ne sait pas non plus à quoi ce thème ressemblera. Il n’est pas certain, par ailleurs, que cette nouvelle fonctionnalité suffise à faire cesser le flot de critiques contre le service.