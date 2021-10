Tesla a mis à jour la page dédiée à son Cybertruck. Toutes les caractéristiques techniques ont été masquées, laissant planer le doute sur les performances que proposera finalement le pickup 100 % électrique.

Vous cherchez des informations sur le Cybertruck de Tesla ? Le site officiel ne vous sera guère utile — du moins pour le moment. Comme l’indique Electrek dans un article publié le 15 octobre, la multinationale américaine a supprimé toutes les caractéristiques techniques de la page dédiée au pickup 100 % électrique. Dorénavant, elle ne sert qu’à réserver le Cybertruck, moyennant un acompte remboursable de 100 € (ou 100 $) — ce qui veut dire qu’il n’a pas été annulé.

Ces informations étaient visibles sur le site de Tesla depuis la présentation du véhicule, lors d’une conférence diffusée fin 2019. Elles détaillaient les différences entre les trois versions du Cybertruck, en termes d’accélération, d’autonomie, de vitesse maximale ou encore de capacité de remorquage. Même les prix étaient précisés : de 39 900 à 69 900 $.

Des changements à venir pour le Cybertruck ?

Certains se demandent ce qui a poussé Tesla à retirer tous les détails relatifs à son pickup 100 % électrique très attendu — et dont la sortie a été repoussée. La réponse est simple : il s’agit d’un véhicule annoncé en 2019 qui ne sera pas sur nos routes avant fin 2022 (voire 2023). Par conséquent, les premiers éléments dévoilés par Tesla ne seront sans doute plus à jour au moment du lancement. On pense notamment au prix : s’il était vendu 39 900 $, le Cybertruck serait moins cher qu’une Model 3 (41 990 $), ce qui rendrait le catalogue incohérent.

Les fiches techniques des Cybertruck sont devenues obsolètes, car Tesla ne cesse d’améliorer ses technologies liées à la mobilité 100 % électrique. On rappelle à ce sujet que l’entreprise travaille sur le développement d’une batterie révolutionnaire, qui devrait fournir une meilleure autonomie. Le Cybertruck va profiter de cet héritage. Il ne faut pas non plus oublier que le véhicule présenté par Tesla n’est encore qu’un prototype, susceptible de changer quand il passera en version commerciale.

Quelques détails demeurent sur la page :

Charge utile de 1 590 kilogrammes ;

0 à 96 km/h avalé en 2,9 secondes (pour la version équipée de trois moteurs) ;

Autonomie maximale de 800 kilomètres.

Une autre hypothèse est que Tesla a changé ses plans concernant le nombre de déclinaisons du Cybertruck (aux dernières nouvelles, il y en avait trois avec, respectivement, un moteur, deux moteurs et trois moteurs). Dans tous les cas, la production du Cybertruck devrait débuter l’année prochaine. D’ici là, Tesla aura peut-être redonné les contours de son véhicule ultra ambitieux — décrit comme « un bug dans la Matrice » par Elon Musk. Pour l’heure, cela ressemble surtout à un bug sur le site.

