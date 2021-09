La Porsche Taycan n'est plus la voiture 100 % électrique la plus rapide au Nürburgring. La Tesla Model S Plaid a englouti le circuit mythique et exigeant en 12 secondes de moins.

En 2019, Porsche publiait une vidéo dans laquelle elle se félicitait de battre un record sur le prestigieux circuit du Nürburgring (situé en Allemagne). Sans grande concurrence dans sa catégorie (les voitures 100 % électriques de production), la Taycan a rallié la ligne d’arrivée en 7 minutes et 42 secondes. La sportive s’est enfin trouvée une concurrente de taille : dans un tweet publié le 9 septembre, Elon Musk annonce que la Tesla Model S est désormais la titulaire du record — en 7:30.909.

« La Tesla Model S Plaid vient de battre le record pour une voiture électrique de production au Nürburgring. Elle n’était pas du tout modifiée, et venait directement de l’usine », précise Elon Musk. En réponse à son propre message, il a indiqué que les prochaines tentatives se feront avec une version plus axée sur la performance. Avec des inserts aérodynamiques supplémentaires, des freins en carbone et des pneus pour circuit, la Model S Plaid devrait être encore plus rapide.

La Tesla Model S Plaid est vraiment très rapide

À noter que Tesla a immortalisé l’un de ses tours rapides (7:35.579, avec une vitesse moyenne de 164 km/h) dans une vidéo embarquée. Elle est disponible sur YouTube et permet de découvrir l’exigence du Nürburgring — un lieu surnommé l’Enfer vert par les puristes (20 kilomètres, 75 virages).

Aux yeux de Tesla, ce record est important pour appuyer sa communication. Quand il a présenté la Model S Plaid, il n’a cessé d’affirmer qu’il s’agissait de la voiture de production la plus rapide du monde. Un argument qui a été mis à mal par une comparaison avec la Rimac Nevera — un autre bolide 100 % électrique plus véloce sur l’exercice du départ arrêté. En chipant le record à la Porsche Taycan, Tesla reprend l’avantage pour quelques mois. On imagine que la Nevera pourrait améliorer ce résultat au Nürburgring, vu sa fibre beaucoup plus sportive (la Model S reste une berline de luxe familiale).

La Tesla Model S Plaid, grâce à son groupe propulseur articulé autour de trois moteurs, se rapproche des modèles thermiques — notamment la berline Mercedes-AMG GT63 S à quatre places (7:27.800, qu’on peut apprécier sur YouTube), la meilleure dans la catégorie luxe de série.

Il faut bien garder à l’esprit que ce temps obtenu par Tesla vaut pour une catégorie particulière — les voitures 100 % électriques de production. Une catégorie qui manque encore de vrais représentants. On a déjà vu des voitures électriques plus rapides au Nürburgring : le prototype ID.R de Volkswagen a tourné en 6:05.336. Mais il s’agit d’une voiture que le grand public ne conduira jamais. Le record absolu — 5:19.545 — appartient à la Porsche 919 Evo (une hybride engagée dans les courses d’endurance).

