La Tesla Model S Plaid, considérée comme la voiture de production la plus rapide par son constructeur, a été battue par la Rimac Nevera sur l'exercice de l'accélération en ligne droite (départ arrêté). Mais elle s'en tire quand même plus que convenablement.

La Tesla Model S Plaid est-elle la voiture de production la plus rapide du monde, comme l’affirme le constructeur américain ? Cette promesse a été infirmée par un communiqué envoyé à la presse par Rimac le 13 août. Dedans, on peut lire que la Nevera a battu un record du monde d’accélération pour une voiture commercialisée auprès du grand public : la sportive 100 % électrique a avalé le quart de mile (400 mètres, soit l’exercice du dragster) en très exactement 8,582 secondes. Tesla le donne à 9,23 secondes pour sa Model S Plaid.

Cette performance ébouriffante a été réalisée par la chaîne YouTube Drag Times, laquelle a ensuite organisé un vrai face-à-face entre la Rimac Nevera et la Tesla Model S Plaid. Le match confirme l’ascendant de la Nevera, chronométrée en 8,65 secondes sur la première course — contre 9,27 secondes pour sa rivale. Il n’empêche, la berline de Tesla s’en tire avec les honneurs face à un bolide beaucoup mieux armé pour aller très vite.

La Nevera bat la Model S

Dans les différentes courses, la Model S Plaid parvient à tenir la dragée haute à la Nevera sur les premiers mètres mais se fait ensuite distancer. À l’arrivée, la société d’Elon Musk n’a pas à rougir des quelques dixièmes d’écart : la Tesla est une berline de luxe équipée de trois moteurs à 130 000 €, quand celle de Rimac prend la forme d’une hypercar équipée de quatre moteurs à 2 millions d’euros. Les deux véhicules ne boxent pas dans la même catégorie.

« Cette voiture est née pour surperformer et mettre la barre encore plus haut, redéfinissant les normes des voitures axées sur la performance », clamait d’ailleurs Mate Rimac, fondateur et CEO du constructeur, au moment de la présentation de son produit.

Le résultat des trois courses :

Rimac Nevera Tesla Model S Plaid Course 1 8,65 s 9,27 s Course 2 8,64 s 9,31 s Course 3 8,62 s 9,29 s

On notera que les deux voitures de production les plus rapides du monde sont désormais des modèles 100 % électriques. La preuve que la technologie est désormais assez évoluée pour offrir des performances inouïes sur ce type d’exercice. Et ce n’est sans doute que le début.

